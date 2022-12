Presunto integrante de Los Choneros es vinculado a Ronny Aleaga

Otra vez el legislador correísta Ronny Aleaga es vinculado con personas que tiene problemas con la justicia. Primero fue la foto de él junto con el prófugo por la mafia hospitalaria Xavier Jordan. Ahora, Fernando Villavicencio lo vincula con Jorge Enrique León Quiñonez, un marino en servicio activo acusado por la Policía de ser parte del grupo de protección de Junior Roldán, alias JR, uno de los cabecillas de Los Choneros.

“El cabo de la Armada, Jorge Enrique León, detenido ayer en la redada en contra de la banda que custodiaba a Junior Roldán (JR) jefe de Los Choneros, también brindaba seguridad al asambleísta Ronny Aleaga. Gozaba de su amistad e inclusive fue condecorado en mitin político”, escribió Villavicencio.

Juez dicta prisión preventiva a Junior Roldán y 32 de sus presuntos custodios Leer más

Aleaga no ha querido explicar cúal es la relación que ha tenido con el militar detenido. “Villavicencio ya deja de fantasear conmigo ¡No respondo por las acciones u omisiones de otros! Abandona esa “rarita” fijación que me tienes, ¿estás enfermo? o ¿Enamorado?”, escribió en su cuenta de Twitter, en la que tiene desactivado los comentarios para que la gente no le responda.

Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad del Estado, reaccionó ante la noticia. “Hay demasiada evidencia de corrupción entre sus filas, de vínculos con delincuentes de sus militantes. No creo se deba generalizar como “el correísmo”. Lo malo es que todos cierran filas y defienden en vez de tomar distancia. Así, todos terminan embarrados”.

El legislador Villavicencio no se ha quedado solo con la reacción en redes sociales. También impulsa una investigación legislativa. Este sábado 17 de diciembre de 2022 informó que solicitó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que “remita información y disponga una investigación respecto a la condecoración Vicente Rocafuerte entrega por Ronny Aleaga a los marinos Jorge León y Fabrizzio Cordero, vinculados al líder de los Choneros J. Roldán”.

Según Villavicencio, la condecoración al supuesto integrante de Los Choneros se hizo en 2021. Se trató de la presea de la Asamblea “Vicente Rocafuerte” y "fue la entregada por Ronny Aleaga a dos marinos, uno capturado en el operativo junto al capo de los Choneros, J. Roldán, y el otro vinculado a VIPHalcones".

Y agregó: "Al menos dos empresas de seguridad custodiaban al capo de los Choneros Júnior Roldán, Garseg y VIP/Halcones. En las cuentas de VIPHalcones se señala que ofrecen seguridad a la Vicepresidencia de la República y comparten comentarios a favor de Ronny Aleaga y del correísmo".