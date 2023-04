La tensión va en aumento. Las ‘amenazas’, ‘presiones’ y ‘advertencias’ suben de tono a medida que se acerca la hora para que el pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión en torno al juicio político al presidente Guillermo Lasso. En público, nadie se deja.

Llegan de varios frentes. Unos son casa adentro. El legislador Javier Ortiz, ex del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que había sido amenazado con la expulsión del partido por no adherirse a un comunicado (que aún no ha sido publicado) en el cual el PSC anunciaría que votará por la censura y destitución de Lasso.

¿En qué parte del proyecto político de Pachakutik dice que debemos tener en agenda dejar en la impunidad los actos de corrupción de dirigentes de otros partidos políticos? Mario Ruiz,

​jefe de la bancada de Pachakutik

Decidió renunciar porque asegura que no acepta condicionamientos de nadie y que a quienes debe rendir cuentas es a los pobladores de Esmeraldas, provincia por la que fue electo.

La última advertencia al bloque de Pachakutik le llegó de afuera. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, advirtió el lunes que los legisladores de ese movimiento están en observación y serán llamados a que “digan de frente” de qué lado están: de la oposición o del Gobierno.

Mario Ruiz, jefe de bloque de Pachakutik, dijo ayer que no temen posibles represalias, pero que la Conaie es una de las tantas organizaciones sociales con las que han luchado y el movimiento no es solo de indígenas, mestizos o afros, sino que se debe a varias agrupaciones.

Este 26 de abril de 2023 concluye la fase de prueba y testimonios con la intervención de los proponentes del juicio y la defensa de Lasso. @AsambleaEcuador

“Habrá que preguntar a los compañeros (de la Conaie) qué pretenden queriendo arrodillar a Pachakutik hacia el correísmo. No estuvimos de acuerdo cuando se pretendió arrodillarlo ante el Gobierno y nos declaramos rebeldes”, recordó Ruiz, que aseguró que, digan lo que digan, no claudicarán ante la advertencia.

Es chisme (que se irán más del PSC), comentarios que llevan y traen dicen que se van de otras bancadas, que el Gobierno está comprando conciencias. El partido está firme. Pablo Muentes,

​asambleísta del PSC

En una de las facciones de la Izquierda Democrática (ID) aseguran que esas presiones ni siquiera les han llegado. Alejandro Jaramillo explicó que en el caso puntual del juicio político, no pueden estar al vaivén de lo que dice uno u otro grupo “porque les cae bien o mal el presidente de la República”.

“Una decisión de este tipo no puede tomarse por presión. Es necesario un análisis técnico, jurídico y hasta político. Nos reuniremos cuando haya pasado la etapa de la presentación de pruebas. Una vez que tengamos eso, tomaremos una postura”, sostuvo Jaramillo.

Definitivamente, estamos viendo las fuertes presiones este momento por el juicio político, pero lo que debe primar es la razón, lo que dicen las leyes y la Constitución. Pedro Velasco,

​Bancada del Acuerdo Nacional

El oficialista Pedro Velasco no duda que existan presiones y que surjan más. Es el único representante de Avanza en la Asamblea. Dice que sobre todo sus decisiones se basan en lo que opinan y desean sus votantes en Carchi. “Incluso dentro de la bancada tengo mis razonamientos, expongo mis alternativas y sobre eso es lo que se debate”, aseveró.