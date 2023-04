La subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque, negó este 17 de abril de 2023, que esté o haya negociado ministerios u otros cargos públicos con el Gobierno a cambio de que el bloque legislativo vote en contra de la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso en el juicio político.

Esto a propósito de unos audios que fueron filtrados por el medio digital La Posta en los que se le escucha decir, entre otras cosas, “a mí no me van a venir a ofrecer de ‘pasacafés’; a mí me dan ministerio completo o nada. Bien o mal, pero va con algo bueno, no por hueso”.

La dirigente indígena asegura que el audio fue editado y descotextualizado. Dice que este diálogo se produjo en una reunión de evaluación de la actuación de los asambleístas de Pachakutik celebrada hace más de un mes.

Y que cuando se analizaba lo que se dice en redes sociales sobre la postura de Pachakutik en torno al juicio político empezó a hablar del tema en sentido figurado y hasta en son de burla con legisladores y asesores presentes en la cita.

🔴[Comunicado]

Negociar con @LassoGuillermo es traicionar al pueblo.

Sobre las declaraciones de @Cecivelasque, rechazamos la traición a la lucha de los pueblos. Exigimos al @PKnacional18 separarla de sus filas de manera inmediata.#SomosCONAIE pic.twitter.com/isRHxLZwmL — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) April 17, 2023

En el audio se escucha el lamento de Velasque porque el brazo político del movimiento indígena no tiene representación ni en los estamentos de justicia, en el Consejo de Participación Ciudadana y en los ministerios. Dice que lo que tienen en el legislativo está hecho “miércoles”.

En su defensa, la dirigente califica como “campaña sucia” a la difusión de la grabación que se habría hecho sin su consentimiento y asegura que está encaminada a defender a Lasso en momentos en los que los asambleístas de Pachakutik están firmes en la decisión de votar por la censura y destitución.

Además, se estaría intentando manchar su candidatura a la coordinación nacional de Pachakutik, para los cual incribió su candidatura el 14 de abril pasado y seria un intento de dividir al movimiento por su postura “anticorreísta” y “antigobiernista”.

Las reacciones no se hicieron esperar

Como una traición al pueblo ecuatoriano calificó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la supuesta intención de Velasque de negociar ministerios a cambio de votos para salvar a Lasso.

La Conaie, que apoya al exalcalde de Cayambe en la carrera por hacerse de la coordinación de Pachakutik, exigió a la organización política que proceda con la expulsión de la dirigente de Cotopaxi. A la vez que piden que se indaguen las reuniones que se han dado en la Asamblea Nacional en las últimas semanas y se investigue el patrimonio y los movimientos bancarios de los legisladores.

La asambleísta por Unión por la Esperanza (Unes), Viviana Veloz, que es una de las interpelantes en el jucio político calificó como “cínico” el supuesto pedido de cargos de Velasque al Gobierno, a la vez que espera que el partido “sepa poner en su lugar a estos mercenarios de la política”.

🇪🇨¡Nosotros no somos parte del reparto. El Gobierno Nacional no ha cedido ningún espacio!🚫



“Quien acusa de una supuesta negociación no participa de los diálogos entre el oficialismo y las otras bancadas, los cuales son públicos.”

⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/4YyDS9mPZo — Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) (@BancadaAcuerdoN) April 17, 2023

El legislador oficialista, Juan Fernando Flores, negó que el Ejecutivo sea parte de algún reparto y separó a la bancada de Pachakutik de lo dicho por Velasque. “Ella no es asambleísta, no es coordinadora, no es parte de las bancadas legislativas y los procesos legislativos los hemos llevado siempre de frente”, señaló.

“Las aspiraciones que tenga la señora Velasque serán personales de ella. Más, eso no implica que el Gobierno haya cedido o entregado y ese es el elemento principal”, agregó el jefe de la Bancada del Acuerdo Nacional.

Hasta la publicación de esta nota ni la bancada ni el movimiento Pachakutik se pronunciaron sobre los polémicos dichos de Velasque que no son los primeros que causan revuelo de integrantes de esta agrupación política.