Presidente de la Corte resolverá la próxima semana pedido de la viuda de Morales

El polémico pedido de la viuda del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, podría tener respuesta la próxima semana.

El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana Romero, convocó para el próximo miércoles (1 de julio) a una audiencia oral y pública, para atender la solicitud de Sandra Arcos Astudillo, con respecto al levantamiento de la orden de detención con fines investigativos, que se giró en su contra y que la mantienen en la clandestinidad. La boleta de captura se emitió dentro del proceso penal que se sigue en contra de Morales y otras personas, por el presunto delito de tráfico de influencias que implica a funcionarios del Gobierno Provincial y proveedores, en contratos para la adquisición de insumos y otros productos utilizados contra la COVID-19, durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Ordeñana decidió hacer la convocatoria en virtud de la respuesta que, mediante oficio, recibió de la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, sobre ese pedido. “Ha manifestado en forma expresa: “Como Fiscalía General del Estado nos corresponde la investigación preprocesal y procesal penal, y dentro de la fase preprocesal se solicitó la detención de los dos comparecientes ante su autoridad, que tenía como fin detención para efectos investigativos; en consecuencia, corresponde a su autoridad disponer lo que fuere pertinente en el desarrollo de esta etapa procesal”, señala el funcionario en providencia.

Ordeñana hace hincapié en que “la fiscal no se ha pronunciado como titular de la acción penal pública, respecto a que si es pertinente la revocatoria de la medida de detención con fines investigativos (...)”.

Queda entonces en sus manos decidir si levanta o no esa medida, al igual que la orden de detención que se giró en contra de un hijo de Arcos y otra persona. “Me correspondería ante la contestación dada por la señora fiscal provincial del Guayas, titular de la acción penal pública, garantizar el principio procesal determinado en el numeral 11 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, señala el presidente de la Corte, quien enfrenta una investigación administrativa por parte del Consejo de la Judicatura (CJ). Esto, tras la polémica que se armó por dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía, en contra de los procesados en el caso, particularmente del prefecto Morales, quien falleció súbitamente el pasado 22 de junio.

Ese mismo día, su esposa presentó una demanda de habeas corpus, en contra de Ordeñana por no responder a los dos pedidos que había hecho anteriormente y que, según ella, la Fiscalía no se opone. No obstante, jueces de la Sala Penal del Guayas le negaron la acción, por lo que el pedido siguió en manos del presidente de la Corte de Justicia de Guayaquil.