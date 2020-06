Rechazado el habeas corpus a la viuda del prefecto Carlos Luis Morales

La intención de Sandra Arcos Astudillo, viuda del fallecido prefecto del Guayas, de liberarse de la orden de detención que existe en su contra con fines investigativos, se diluyó esta mañana.

Los jueces José Coellar Punín, María Fabiola Gallardo Ramia y Adolfo Gaibor Gaibor (ponente), de la Sala Especializada Penal del Guayas, negaron la demanda de habeas corpus que presentó la mujer, en contra del presidente de la Corte de Justicia de Guayaquil, Alfonso Ordeñana Romero, porque presuntamente no atendió sus pedidos de revocatoria a esa disposición judicial que la mantiene en la clandestinidad.

“Efectivamente, el tribunal ha analizado y rechazado el habeas corpus, detallando que no ha habido violación constitucional por parte del doctor Alfonso Ordeñana Romero, presidente de la Corte; así mismo llamó la atención a la Fiscalía (...) para que no se vuelvan a dar estas acusaciones (...) ha sido declarado hoy que su actuación (de Ordeñana) ha estado enmarcada en la Constitución y en la Ley y no ha vulnerado ningún derecho”, manifestó Juan Carlos Quintana, abogado de Ordeñana.

Según el jurista, la Fiscalía envió hoy, a destiempo, un escrito mediante el cual da la razón a las actuaciones del presidente de la Corte, dentro del proceso que se sigue en contra del fallecido prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y otras personas por el presunto delito de tráfico de influencias para contratos a través de los cuales se adquirieron insumos y otros materiales durante el estado de excepción por la COVID-19, favoreciendo presuntamente a familiares y funcionarios del Gobierno Provincial del Guayas.

Los magistrados observaron que la Fiscalía no envió respuesta al traslado que hizo Ordeñana para que atienda los pedidos de Arcos, quien esperaba que se levante esa orden de detención para rendir una versión “verdaderamente libre y voluntaria”, con respecto a los hechos investigados. Una situación que, a decir de su demanda, le impidió estar al lado de su esposo en los últimos momentos de su vida y de su sepultura.