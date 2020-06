Esposa de Morales pide revocar su detención para declarar la verdad ante autoridades

No está presa, pero se considera ilegalmente privada de la libertad, por la boleta de captura que existe en su contra con fines investigativos. Una situación que, a decir de Sandra Arcos Astudillo, viuda del fallecido prefecto del Guayas Carlos Luis Morales, le impidió acompañar a su esposo en los últimos momentos de su vida y acudir a su sepultura.

Así lo asegura Arcos en una demanda de habeas corpus que presentó en contra del presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana Romero, por la aparente omisión que cometió al no atender el pedido que hizo el pasado 9 de junio de revocar la orden de detención que pesa en su contra. Una solicitud que, a decir del documento, tiene como finalidad presentarse ante las autoridades para rendir una versión “verdaderamente libre y voluntaria de los hechos que se encuentran investigando”.

La orden de captura se dispuso dentro de un expediente que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Morales y otras diez personas, ocho de las cuales fueron detenidas el pasado 3 de junio, por el delito de tráfico de influencias en contratos para adquirir insumos y pruebas rápidas para la COVID-19, durante la emergencia sanitaria que se decretó por la pandemia. Las investigaciones preliminares desvelaron la supuesta existencia de una estructura delictiva creada alrededor del Gobierno Provincial del Guayas para adjudicar contratos a compañías y personas naturales que se relacionan con funcionarios de la Prefectura del Guayas, entre ellos la esposa e hijastros de Morales.

El pasado 3 de junio, Morales fue detenido en un operativo desplegado por la Fiscalía por casos de presunta corrupción. 3 JUNIO del 2020 GERARDO MENOSCAL Agencia (ag-expreso) GERARDO MENOSCAL

A las 14:00 de este miércoles, los jueces provinciales José Coellar Punín, María Fabiola Gallardo Ramia y Adolfo Gaibor Gaibor (ponente), de la Sala Penal del Guayas, atendieron la demanda en una audiencia que se desarrolló mediante el sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en el Palacio de Justicia de Guayaquil.

Arcos estuvo conectada a la audiencia por varios minutos, para exponer lo que en la demanda mencionó con respecto al pedido que hizo al presidente de la Corte, quien decidió trasladar su solicitud a la Fiscalía. Esta respondió al siguiente día (sábado), pero no ha obtenido respuesta de Ordeñana. “Esta situación me ha impedido comparecer en dos ocasiones a rendir mi versión libre y voluntaria, y hoy (lunes 22 de junio) tras el trágico fallecimiento de mi esposo, que es de conocimiento público, esta grave omisión que me mantiene ilegalmente privada de mi libertad me ha impedido estar junto a él en sus últimos momentos, y mientras persista tampoco podré acompañar su cristiana sepultura”.

El presidente de la Corte lo que ha dicho es: “A mí no me ha llegado ninguna respuesta de la Fiscalía”. Carlos Sánchez,

abogado de Sandra Arcos

Carlos Sánchez, abogado de Arcos, manifestó que la Fiscalía no se opone al pedido de revocatoria de la detención, por lo que su clienta ha seguido insistiendo, pero el presidente de la Corte ha dicho que no le ha llegado ninguna respuesta de la Fiscalía, lo que fue corroborado por Ordeñana. La Sala dispuso que la audiencia sea reinstalada a las 09:00 de hoy con la presencia de la fiscal provincial Yanina Villagómez, para que reciba el expediente y corrobore lo dicho por Arcos.

Vinculado

El proceso se extendió otros 30 días, tras la vinculación de José Luis Vásconez Cortez, quien aparece como representante legal de Zerazamid S. A., una de las empresas implicadas en el caso.

Sin domicilio

Las investigaciones policiales establecieron que la compañía Zerazamid S. A. no tiene domicilio ni oficina en los archivos de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Incierto

Dentro del proceso no existe aún un pronunciamiento con respecto a la extinción de la acción o medidas cautelares que se dispusieron a Morales, tras su súbita muerte el pasado 22 de junio.