"¿Eres presidente o candidato?", insistió Luisa González a Daniel Noboa

"¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste las funciones a Verónica Abad, a quien corresponde; o no?", le preguntó Luisa González, de la Revolución Ciudadana, a Daniel Noboa, de ADN.

La licencia, según el Código de la Democracia

El artículo 93 del Código de la Democracia señala que los candidatos que van por la reelección deben optar por la licencia sin remuneración, para la campaña electoral. Sin embargo, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, ha reiterado que el fallo de interpretación de la Corte Constitucional (CC) de 2010 dice que las elecciones anticipadas de la muerte cruzada no se pueden considerar unas elecciones en período ordinario, no sería una reelección. Por lo que no ven necesario que tome licencia.

Luisa insistió en que Noboa ha tomado otros poderes del Estado

Daniel Noboa salió al paso del señalamiento reiterativo de González de que tiene influencia en otros poderes del Estado, en el CNE, en el TCE y la Fiscalía. Dijo que no había pruebas de ellos. Pero que en cambio sí hay pruebas de que la Revolución Ciudadana quería controlar, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. Y le repitió que en los chats de Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, a ella le decían Rana René.

