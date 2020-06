Presidenta del CES es obligada a pedir disculpas públicas

La Defensoría Pública dispuso que la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez, ofrezca disculpas públicas y realice un curso de sensibilidad y educación, por sus declaraciones llenas de prejuicios étnicos contra el pueblo ancestral cholo del Ecuador. Son mediadas de cumplimiento obligatorio e inmediato.

La presidenta del CES, el pasado 26 de junio de 2020, ante la Subcomisión de Seguimiento a la Intervención de la Universidad de Guayaquil de la Asamblea Nacional, expresó en forma: "Qué cholo que está con ese fondo blanco, Jesusito", "se ríe el Passailaigue", refiriéndose al asambleísta Jimmy Candell,

“De acuerdo con la información relacionada con su formación académica, usted posee un PHD en Desigualdades e intervención social, multiculturalismo, interculturalidad y diversidad, otorgado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España”, afirma la Defensoría.

El 27 de junio de 2020, Catalina Vélez, a través de una misiva, sostuvo que se han mal entendido sus expresiones, señalado: “(…) mis palabras en ningún momento fueron dirigidas hacia persona alguna. Con clarísima mala intención se está tergiversando y descontextualizando una expresión coloquial referente a un objeto, tal como es el color de un fondo de pantalla (…)”

“Sin importar el contexto en el que se desenvolvía la reunión o que, según su explicación, la palabra “cholo” se refería a un objeto y no a una persona; no se puede tolerar ni justificar sus expresiones racistas, más aun, viniendo de una alta funcionaria de Estado encargada de la planificación, regulación y coordinación de la educación superior, con doctorado precisamente en temas de desigualdad, multiculturalismo e interculturalidad, constituyéndose éstas como u. si curso discriminatorio no protegido por el derecho a la libertad de expresión. Sus palabras cargadas de prejuicios étnicos denigran el término “cholo”, laceran y menoscaban el reconocimiento de los derechos de este pueblo ancestral del Ecuador”, señala el comunicado oficial de la Defensoría.

El falló emitido por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, señala que : se ofrezca disculpas públicas en un plazo máximo de 3 días, por parte de la doctora Catalina Vélez Verdugo en su calidad de presidenta del Consejo de Educación Superior hacia la ciudadanía en general y en particular, para las y los ciudadanos autoidentificados como “cholos”, sea por su origen o por su historia ancestral; las cuales deberán hacerse a través de un medio digital de alcance nacional.

Además, que la doctora Vélez en su calidad de presidenta del Consejo de Educación Superior, realice un curso de al menos seis horas de sensibilización y educación sobre lucha contra la discriminación racial, para lo cual se pone a disposición la Dirección Nacional de Educación de la Defensoría del Pueblo.

“Se concede el plazo de ocho días para que se informe a este despacho las acciones llevadas a cabo para atender las medidas dispuestas. Se advierte que, en caso de incumplimiento de las medidas dictadas por la Defensoría del Pueblo, se procederá conforme lo establece la ley para los casos de incumplimiento de decisiones de autoridad legítima”, concluye.