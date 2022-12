Aunque no es una decisión tomada, los tres excandidatos consultados por este Diario no desechan la idea.

No lo descartan. Tras las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, de “no escabullir” su reelección, tres de sus excontendores conversan con EXPRESO para sincerar sus intenciones para las presidenciales de 2025. Aunque todos señalan no ser una decisión tomada, tampoco desechan la idea de volver a la papeleta electoral.

Ese es el caso de Yaku Pérez Guartambel, excandidato de Pachakutik, quien indicó que “Lasso tiene todo el derecho, como todos los ecuatorianos, de postularse por ser una facultad constitucional. Sin embargo, cuando llegue (al Ecuador) verá que los ciudadanos sienten una profunda decepción”.

Panorama En 2021, Guillermo Lasso contó con el apoyo del Partido Social Cristiano. Sin embargo, en el ejercicio del poder, esa relación se resquebrajó.

Guillermo Lasso no descarta lanzarse a la reelección en 2025 Leer más

Sobre si piensa o no volver a candidatizarse a las presidenciales, Pérez señaló que “si la Pachamamita y el pueblo consideran que estoy capacitado, así será”. Sin embargo, su posible postulación ya no estaría respaldada por su expartido Pachakutik, con la que corrió en 2021. En este caso, según explica, sería por su propia organización Somos Agua y “una amplia alianza con los sectores sociales históricamente excluidos”.

Por su parte, el expresidente y excandidato presidencial, Lucio Gutiérrez, señala que la intención de Lasso de reelegirse “es parte de un pacto que tiene con Rafael Correa para cortar los votos anticorreístas”. Asimismo, explicó que la posible postulación de Lasso “le beneficia a los correístas y perjudica a la mayoría de ecuatorianos que están cansados de la corrupción, el narcotráfico y la violencia”.

Reelegirse es una facultad constitucional. Sin embargo, Lasso cree estar en el cielo porque habla con Joe Biden, pero cuando aterrice verá un pueblo decepcionado. Si la Pachamamita y el pueblo me consideran capacitado, seré candidato Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakuitk

Además, sobre sus planes para 2025, el exmandatario indica que “más allá de que me pueda o no candidatizar, lo que impulsamos (como Partido Sociedad Patriótica) es un cambio radical en las estructuras jurídicas, legales, políticas y económicas a través de una megaconsulta popular”. Meta que, según insiste, no depende de su postulación, pero aclara que su organización política sí tendrá candidato.

Asimismo, la exasambleísta y excandidata presidencial de Alianza PAIS, Ximena Peña, indica que las declaraciones del mandatario Guillermo Lasso de no descartar su reelección son “bastante optimistas y coyunturales”. Además, explica que sería una decisión prematura “por su estado de salud bastante débil y porque en este año y medio de gobierno no ha cumplido sus promesas de campaña”.

La intención (del presidente) es bastante optimista, coyuntural y prematura, principalmente por su estado de salud bastante débil. Un político siempre estará participando de manera activa o pasiva, pero siempre estaremos en la papeleta o apoyando Ximena Peña, excandidata presidencial de Alianza PAIS

Lasso afirma que hay candidatos y asambleístas correístas vinculados al narcotráfico Leer más

Por otro lado, sobre sus proyecciones, la exaspirante presidencial indicó que ya no está afiliada al Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover) ni a ninguna otra organización política. “En el futuro veré si hay alguna oportunidad de participar, pero con un partido que sea una opción y me identifique”.

Sin embargo, también señala que “en la actualidad las organizaciones políticas se han deteriorado demasiado y ninguna representa lo que el Ecuador necesita”. Aunque descarta su participación, señala que está retomando sus asuntos personales que había dejado postergados.

Nadie le puede quitar ese derecho (de reelegirse) al presidente Lasso. Me parece que esto es parte del pacto que mantiene con Rafael Correa para debilitar el anticorreísmo. Más allá de si postularé, mi partido pondrá candidato Lucio Gutiérrez, excandidato presidencial del Partido Sociedad Patriótica

REELEGIRSE, VÁLIDO POR UNA VEZ

En febrero de 2018, mediante consulta popular convocada por el expresidente de la República, Lenín Moreno, los ecuatorianos decidieron eliminar la reelección indefinida establecida durante el régimen de su antecesor, el exmandatario Rafael Correa.

Desde dicho referéndum, las autoridades electas por votación popular solo pueden reelegirse una vez en una misma dignidad. En caso de que Lasso decida candidatizarse y gane las elecciones, ese sería su último período presidencial.