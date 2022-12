En el marco de una conferencia organizada por los Centros de Pensamiento Destacados de Estados Unidos: Wilson Center, CSIS (Center For Strategic and International Studies), Atlantic Council y Diálogo Interamericano, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que no descarta ser candidato a la reelección en el 2025.

"La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez, eso será en el 2025, y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad", dijo Lasso.

#ALERTA | El presidente Guillermo Lasso, en el marco de una conferencia organizada por los Centros de Pensamiento Destacados de Estados Unidos, afirmó que no descarta volver a lanzar su candidatura a la presidencia de Ecuador. pic.twitter.com/qsu8TUGvRI — Diario Expreso (@Expresoec) December 20, 2022

Su intención la sustenta para poder continuar sacando políticas públicas en materia económica, social y fortalecimiento de la democracia.

Durante el conversatorio habló de la realidad del Ecuador y de cómo ha avanzado su gestión en estos 19 meses. Entre ellos, destacó que, por segunda vez en Ecuador, se logró un acuerdo completo con el Fondo Monetario Internacional que inició en un gobierno y termina en otro. “Nuestro objetivo es entregar el gobierno con un equilibro fiscal o un pequeño superávit, porque nosotros creemos que déficits fiscales son las deudas que al futuro tendrán que pagar nuestros hijos y nietos”.

En el ámbito parlamentario reconoció que tiene un poder legislativo que frena su plan de gobierno calificándolo como un “partido que no es nada fácil” ya que se lo intentado derrocar desestabilizando la democracia al menos dos veces en 18 meses.

RESULTADO DEL VIAJE

La Secretaría General de Comunicación dio a conocer que tras la reunión que mantuvo Lasso con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cuenta un desembolso de $ 13.5 millones por parte de la U.S. International Development Finance Corporation para microcréditos dirigidos a mujeres emprendedoras.

Así también, la USAID tiene una intención de entregar $ 5 millones para combatir la desnutrición infantil. Además de obtener ayuda financiera para temas medioambientales.