No se sabe qué verifican. Desde el 23 de diciembre de 2021, la presentación del certificado de vacunación es obligatorio en el país para acceder a ciertos lugares como cines, teatros, el transporte público y otros. Sin embargo, las quejas ciudadanas sobre el flojo control en centros comerciales y supermercados avivó el debate de si la medida es eficaz para evitar el contagio acelerado.

Según el coordinador y docente de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad San Francisco de Quito, Daniel Riofrío, indica que “el papelito” entregado por el Ministerio de Salud Pública “tiene cero seguridad”. Además, señala que “cualquiera puede hacer uno en casa o sacarle copia” y que el carné tampoco posee un mecanismo físico que lo distinga “como las cédulas de identidad”.

En el caso de los certificados digitales, Riofrío explica que “tampoco es garantía”. Esto debido a que “también es un documento editable”, sin embargo, “solo si alguien se descargue el código QR y verifique la información” podría ser detectado, cuenta Riofrío. Además, explica que “hay denuncias de la venta de certificados digitales donde solo te cambian datos y el documento lo suben a un servidor y listo”.

“El supermercado está lleno y no revisan el carné de vacunación”, denunció por redes sociales Jorge Patricio. Asimismo, Rennato Andrés publicó en Twitter que “no sé qué es peor en los centros comerciales, el quemeimportismo con la que revisan el carné de vacunación o la indiferencia que te tomaban la temperatura en los ingresos”.

Por su parte, la infectóloga, Evelyn Arguello, comenta que “el tema es difícil” ya que “hay carnés que no se han subido en el sistema del MSP” por lo que no se puede decir que sean falsos. Además, que “hay personas que fueron vacunadas en el extranjero y poseen distintos certificados”. Así lo denunció también, por redes sociales, Francisco Segarra al comentar que “les presentas un carné de vacunación de otro país y dicen que no vale porque no es del Ministerio de Salud”. Según la infectóloga Arguello, la medida “no resuelve el problema de los contagios” y que solo sirve para “incentivar que (las personas) accedan a la vacunación”. Asimismo, insiste en que “nuevamente hay que respetar el distanciamiento y el uso de la mascarilla” porque “eso es lo que ha funcionado”.

Por otra parte, Riofrío propone que el protocolo, en el caso de los certificados digitales, debería ser escanear el código QR de la hoja y “verificar que el dominio de la página web sea del Ministerio de Salud”. Además, según Riofrío, hay que pedir la cédula para constatar que el documento sí pertenece al portador.

El 29 de diciembre de 2021, la Cartera de Salud anunció que conocía de denuncias sobre la “utilización y facilitación” de carnés de vacunación falsos. Según indicó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, el Ministerio realizó una denuncia formal a la Fiscalía en contra de cuatro personas que, presuntamente habrían falsificado los carnés. Según el artículo 328 del Código Integral Penal, la sanción por la falsificación de documentos públicos es de cinco a siete años de prisión.

El 21 de diciembre de 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, en reunión del Pleno, dispuso, entre otras medidas, la obligatoriedad del carné de vacunación para el ingreso a lugares de atención al público para actividades “no esenciales”.

Actualmente, se exige el esquema completo para las personas mayores de 12 años y una sola dosis para los niños desde los cinco años de edad.