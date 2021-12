En medio de la alerta por el aumento de casos Covid-19 en Guayaquil y el nuevo número de infectados con la variante Ómicron, los centros comerciales de Guayaquil empiezan a acatar la disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, quien dispuso que en los lugares de concurrencia masiva públicos y privados se exija como requisito de ingreso el certificado de vacunación con el esquema completo de inmunizantes (dos dosis).

Esta medida fue sugerida por el COE Nacional el pasado 21 de septiembre tras detectar nuevos casos de infección con la variante sudafricana del Coronavirus, Ómicron.

Sin embargo, esta restricción que tiene como objetivo mitigar la propagación del nuevo virus fue catalogada por varios juristas como inconstitucional.

No obstante, pese a la controversia, el COE de Guayaquil reiteró este 27 de septiembre la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación con el esquema completo para ingresar a lugares de actividades no esenciales, como centros comerciales, cines, teatros, restaurantes, entre otros.

El COE Cantonal de Guayaquil anuncia nuevas medidas para hacer frente al aumento de casos de Covid-19 en la ciudad.

Recordamos que es responsabilidad de todos cumplir con estas resoluciones, respetar las normas de bioseguridad y vacunarnos contra la Covid-19. pic.twitter.com/L2KsE8Zsrr — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) December 27, 2021

El cumplimento de esta medida se evidenció esta tarde en centros comerciales como Mall del Sol, San Marino, Policentro y Plaza Desing.

En el lugar, los guardias solicitaban a los visitantes el carné de vacunación junto a la cédula de identidad para constatar que el documento presentado es del portador. Otros ciudadanos, al no tener el documento en físico, presentaban el certificado digital al que se puede acceder en la pagina del Ministerio de Salud Pública.