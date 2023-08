La prefecta de Esmeraldas dice que ha sido amenazada de muerte

“No tengo miedo porque estoy con Dios y sé que en algún momento puede llegar la hora de despedirme de este mundo”, dijo Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, en un video colgado en sus redes sociales la tarde de este 18 de agosto de 2023, horas después de que artefactos explosivos fueron detonados en las instalaciones de la Prefectura de Esmeraldas.

“No me quieren ver, quieren verme muerta, está bien. Quieren desaparecerme, por qué. Si me matan será una sola persona, pero los perjudicados serán todos los esmeraldeños que esperan que lleguemos con obras”, dijo la prefecta de la provincia verde.

“A diario me llegan amenazas de muerte, me dicen que van a matar a los trabajadores, que van a quemar la maquinaria y no nos van a dejar hacer obras”, expuso Roberta Zambrano.

De hecho, según denunció la Prefecta, la madrugada del pasado jueves fue incendiado por sujetos desconocidos un campamento donde se guardaba la maquinaria que interviene en la construcción de la carretera Viche – El Albe – La Chorrera, en la parroquia Viche, en el cantón Quinindé.

Producto de este ataque falleció calcinado un guardia del campamento identificado como Leonardo Martín M. Otro guardia del sitio se encuentra grave en una casa de salud con quemaduras de segundo y tercer grado.

La construcción de esta carretera rural de 9.82 km y un valor de $2,7 millones, fue suspendida debido a que el contratista sacó toda su maquinaria del sitio. Otros proyectos viales que llevaba a cabo la Prefectura también fueron suspendidos a causa de las constantes amenazas que reciben los trabajadores.

En su intervención, Zambrano denunció que los candidatos a asambleístas Junior Alen Castro y Samuel Celleri, postulantes al legislativo por el Partido Social Cristiano (PSC), también han sido amenazados de muerte.

Incluso, la noche del pasado jueves 17 de agosto, según un video mostrado por Roberta Zambrano, cuatro sujetos a bordo de motocicletas dispararon y detonaron artefactos explosivos en la casa de Junior Alen Castro, sin que se registraran víctimas sino solo daños materiales.

Según Zambrano, fueron tres los artefactos explosivos lanzados contra las dependencias de la Prefectura la madrugada de este viernes: uno estalló en el parqueadero, otro en la puerta principal del edificio y otro habría sido detonado en el dispensario médico de la institución, ubicado a pocas cuadras.