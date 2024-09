Los precandidatos presidenciales hablan de focalizar y ajustar subsidios

Un imán para los votos podría ser ofrecer aumentar los subsidios, pero anunciar que los quitarán resulta complicado en Ecuador. Así que los presidenciables se cuidan, miden sus palabras, prefieren no dar un sí contundente y evitan los detalles ante la pregunta de EXPRESO: ¿Eliminará subsidios: sí o no? ¿Cuáles y cómo?

A cinco meses de las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025, 11 de los 17 precandidatos presidenciales aceptaron responder a la segunda pregunta sobre temas que le interesan al ecuatoriano, presentada por este Diario. El objetivo es abrir el debate en torno a campos que preocupan al Ecuador.

A todas las organizaciones políticas se les remitió la pregunta, en unos casos directo al candidato y en otros, a través de su equipo de prensa.

Las respuestas de los precandidatos

Comunicación de Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento del primer mandatorio, no contesta llamadas ni ningún tipo de mensaje. Igual ocurre en el caso de RETO y Pachakutik. En la Revolución Ciudadana (RC), la comunicadora se disculpa por no obtener la respuesta. Izquierda Democrática (ID) no brinda entrevistas al respecto a ningún medio, argumentaron.

Cinco de los presidenciables coincidieron en que existe un desvío de los recursos que deberían ayudar a la población más vulnerable. Por eso, hablan de mecanismos para evitar, por ejemplo, el contrabando. Una habla de más transparencia en la entrega.

Cinco de los políticos que buscan llegar a Carondelet señalaron abiertamente que hay que avanzar hacia una política de focalización de subsidios. Tres creen que hay que ampliar el apoyo económico para actividades agrícolas.

Únicamente dos presidenciables respondieron que no eliminarán ninguno de los subsidios. Ninguno aceptó que eliminaría todos. Dos precandidatos también hablan de eliminar privilegios y subsidios para empresarios, acabar con la tarifa eléctrica preferencial para mineras; también uno habló de cobrar las deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Cuatro precandidatos mencionaron que mantendrán la protección social para los más necesitados; también que se enfocarán más en invertir en salud y educación. Ninguno ha hablado de acabar con los bonos, transferencias económicas, que llevan 26 años en el país.

Noboa eliminó los subsidios a las gasolinas

Desde el pasado 28 de junio, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. Pero puso en marcha un mecanismo de compensación para 84.000 unidades de transporte de pasajeros (taxis), transporte mixto (camionetas comunitarias) y tricimotos regularizados.

Sin embargo, no se contempló la eliminación del subsidio al diésel y al gas de uso doméstico. Pese a eso, el 5 de julio hubo protestas de trabajadores, profesores y estudiantes, del llamado Frente Popular. “Sube la gasolina, sube todo”, gritaron.

Nada parecido a las movilizaciones del 2 al 13 de octubre del 2019, como reacción al anuncio del expresidente Lenín Moreno, del fin de los subsidios a los combustibles. Además, en esta ocasión hubo diálogos previos con transportistas.

Según el Gobierno, el año pasado se invirtieron 644 millones de dólares en subsidios a las gasolinas. Una cantidad similar se destina, dijeron, para el Bono de Desarrollo Humano. También que se trata del doble del presupuesto para combatir la desnutrición crónica infantil.

Tema espinoso para los precandidatos

Para el economista Alberto Acosta Burneo, a los candidatos les podría resultar muy fácil ofrecer subsidios. Pero recibirán un Estado sin recursos, que requiere que tomen medidas para poner en orden las cuentas fiscales. “Hay una crisis fiscal importante. El déficit fiscal fue muy elevado en el 2023”.

Así, Acosta Burneo precisa que a nivel de sector público no financiero, el déficit fue de 4.200 millones de dólares. El objetivo es reducirlo en este año a $ 2.400 millones. "Eso implica que el país sigue dependiendo de fuentes de financiamiento, que son escasas, por lo que no tiene recursos para cumplir con su presupuesto”.

Los subsidios, cuestiona el economista, se destinan a quienes menos lo necesitan. Más de la mitad del subsidio a los combustibles, señala, llega al quintil más rico de la población. Por lo que insiste en que se requiere trabajar en la focalización.

Acosta Burneo presenta datos: en este 2024, el Gobierno planeaba invertir 1.500 millones de dólares en subsidios al diésel; en total eran 3.093 millones a combustibles; 737 millones en Gas Licuado de Petróleo.

En cuanto al Bono de Desarrollo Humano cree que se debería incrementar, pues lo ve como parte de una política de focalización del tanque de gas. Cree que el Gobierno debería pensar en intercambiar el subsidio al gas por una compensación en efectivo, vía Bono de Desarrollo Humano.

En otra línea, para la economista Alison Vásconez, los candidatos a la Presidencia deberían tener una visión integrada o un plan de corto y mediano plazo. Y no hacer solamente un análisis fiscal. Además, cubrir o recompensar el impacto de esta eliminación sobre los hogares con mayor pobreza.

Focalizar, una de las opciones

“Una estrategia real de focalización y priorización de los subsidios es clave en este momento. Ya está subsidiado el transporte público, debería mejorar y crecer este servicio y subsidiar otros transportes de uso productivos. Habría que focalizar por ingresos: de acuerdo al vehículo y el nivel de impuesto a la renta, por ejemplo”.

Para la economista Vásconez, los recursos que se ahorren deberían invertirse en programas prioritarios de protección social, educación y salud.

“Si sube el precio de la gasolina se incrementará el costo de producción, hay que analizar el impacto en este costo. A la par invertir en reconversión energética o transición energética y en consumos ecológicos (transporte y otros). Los impuestos verdes pueden ser otra opción, aplicados de modo escalonado”.

¿Eliminará subsidios: sí o no? ¿Cuáles y cómo?

Precandidata Gema Ormaza, de Centro Democrático:

Lastimosamente los subsidios no llegan a los más necesitados. Han sido usados para desvío de fondos. Nos dedicaremos a priorizar la salud, la educación y las transferencias directas supeditadas a metas sociales. Llegó la era de la transparencia y la eficiencia. Es un cambio de modelo de beneficios sociales

Precandiato Jorge Escala, de Unidad Popular

Terminaremos con subsidios para grupos de poder económicos, con la derogatoria del Decreto 325 recuperaremos más de $ 250 millones para el fisco. Cobro de $ 4.000 millones de deudas con el SRI. Eliminaré tarifas preferenciales por electricidad para mineras, serán unos $ 100 millones y más.

Precandidata Andrea González, de Sociedad Patriótica

En lugar de subsidios hablamos de apoyo eficiente para generación de empleos, con PAPA: Plan de Apoyo al Productor Agrícola, para invertir en tecnología agrícola y asegurar la producción para exportación premium y mantener la soberanía alimentaria. Apoyo a la transición hacia energías renovables.

Precandidato Víctor Araus, de Pueblo, Igualdad y Democracia

Eliminar subsidios con nuestros índices de pobreza sería un crimen; ayudan a mantener cierta estabilidad económica en los más vulnerables y dan dignidad a las personas más necesitadas. El Estado no genera plazas de trabajo ni el entorno para el rápido desarrollo de la actividad privada.

Precandidato Henry Kronfle, Partido Social Cristiano

Temporales y focalizados, para pequeños agricultores, ganaderos, pescadores artesanales, artesanos, transporte público y a la bombona de gas. Mantendremos bonos solidarios. Suprimirlos para los contrabandistas y para toda empresa privada que no haya generado empleo.

Precandidato Luis Felipe Tillería, Avanza

Focalización en lugar de eliminar los subsidios. Revisión, con auditoría para identificar ineficiencias y corrupción. Sostenibilidad fiscal, reducir el gasto innecesario sin comprometer la protección social. Y transición hacia energías renovables para reducir subvención a petróleo y gas.

Precandidato Pedro Granja, Partido Socialista Ecuatoriano

Revisaremos los $7.500 millones para subsidios. Mantendremos Bonos de Desarrollo Humano y Seguridad Social, gas doméstico, planilla eléctrica a los más pobres; cobro de precio internacional de Kw/h a petroleras, mineras y bancos. Más subsidio a la agricultura y vivienda.

Precandidato Franceso Tabacchi, de CREO

Los subsidios a los combustibles se focalizarán, sin afectar ni a los grupos más vulnerables de la economía ni a pequeños productores. El precio del gas no se tocará, se empleará tecnología para hacer más eficiente su comercialización, desarmar la cadena de contrabando y aplicar sanciones, con todo el peso de la ley.

Precandidato Iván Saquicela, de Democracia Sí

Los subsidios focalizados son una alternativa válida. Toda medida económica tiene un impacto en las familias. No adoptaremos soluciones parches o puntuales sino un plan económico, no será una medida suelta. La idea es

Precandiato Henry Cucalón, de Construye

Sí a subsidios técnicos y focalizados. Se debe terminar con el de combustibles que se vuelven contrabando o precursores de droga. Avanzaremos en eliminación gradual del subsidio de gasolinas y en focalización del diésel, con liberación de importación, refinamiento, transporte y comercialización.

Ahora, focalizar; ¿y luego qué?

Alfonso Albán, editor general

Focalizar el subsidio al combustible parece ser el camino, pero que alguien lo haga ya. Que deje de ser una propuesta o idea en el aire y pase a ser un hecho. Que los impuesto de los ecuatorianos sirvan para apoyar a los que más lo necesitan dentro del país y no a los contrabandistas que roban ese dinero por las fronteras de Perú y Colombia.

Las respuestas de los precandidatos apuntan a focalizar, pero que precisen cómo lo harán. ¿Van a crear algún tipo de tarjeta de consumo para taxistas y ciudadanos de determinado estatus social? ¿Cómo van a seleccionar a los beneficiarios? ¿Cómo van a garantizar que el sistema no se preste para la sapada criolla y la corrupción? Y una duda muy importante: ¿qué harán para avanzar a la eliminación total del subsidio al combustible?

Estamos de acuerdo que el Estado debe dar una mano a quienes más lo necesitan, pero hasta cierto tiempo. Con un enorme hueco fiscal, subsidiar este recurso es un lujo que el Estado no puede darse. Hay otras prioridades que atender como la salud y la educación, por ejemplo, y para ello se necesita dinero que escasea cada vez más.

Es necesario poner sobre la mesa de debate un tiempo de caducidad a esta subvención en particular, y que el próximo Gobierno trabaje a la par en promover otras formas de energía para la movilidad de los vehículos como la eléctrica. Nada de esto será posible sin un compromiso de la sociedad de que este camino, tarde o temprano, es necesario transitarlo.

