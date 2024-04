Portovelo llora la pérdida de su alcalde, Jorge Maldonado

En el coliseo del cantón Portovelo, provincia de El Oro, se congregaron familiares y simpatizantes del alcalde Jorge Maldonado Sánchez, quien fue asesinado con disparos en la cabeza mientras cumplía una diligencia personal.

Entre abrazos y lágrimas, expresaron su dolor por la pérdida de un ser humano, que según decían, era de gran corazón y que siempre extendía su mano para ayudar a los más necesitados.

"Era una gran persona, por eso le di mi voto. Cada vez que me veía en la calle me decía 'madrecita', y yo le decía 'hijito', para después abrazarnos. Tenía un gran corazón, no merecía que le hicieran esto, y espero que se haga justicia", manifestó Carmen Romero, una de las personas presentes en el lugar para despedirse del burgomaestre.

El asesinato del alcalde el viernes 19 de abril de 2024 ha conmocionado al cantón Portovelo, llevando al Concejo Municipal a declarar tres días de duelo en su honor.

Según sus amigos más cercanos, Maldonado se dirigía a recoger a dos colaboradores para un viaje a una finca en Zaruma, deteniéndose en una tienda en el camino para saludar a su gente.

El féretro del alcalde, Jorge Maldonado, durante su capilla ardiente en el coliseo de Portovelo. FABRICIO CRUZ

Fue entonces cuando dos individuos a bordo de una motocicleta lo abordaron y le dispararon repetidamente, causándole graves heridas en la cabeza, según lo informado por el coronel Álvaro Rocha, jefe policial de El Oro.

En memoria de Maldonado, se ha organizado una capilla ardiente que se llevó a cabo a las 14:00 horas de este 20 de abril de 2024 en el salón municipal ‘Arturo Aguilera Salazar’.

El Consejo Cantonal de Portovelo instó al Gobierno Nacional y a las autoridades de justicia a llevar a cabo una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

