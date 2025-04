Políticos y analistas, incluso de la RC, piden a Luisa González reconocer su derrota

Empezando por la asambleísta Ana Galarza, quien en el último tramo de la campaña por la segunda vuelta electoral, se movilizó en contra de la candidatura presidencial de Daniel Noboa, lo felicitó, sobre las 20:00 del domingo 13 de abril del 2025.

RELACIONADAS Guillermo Lasso felicita a Daniel Noboa por su victoria en la segunda vuelta

Luisa González no reconoce los resultados presentados por el CNE: ¿por qué? Leer más

¿Aceptar la derrota?

"Hay que aceptar con honor y valentía la derrota. También con indignación, pues hemos presenciado la elección más desigual que se recuerde. Sin embargo, la mayoría decidió confiar otra vez en Daniel Noboa", escribió en X, el abogado Mauro Andino, quien buscó una curul por Pachakutik y apoyó a Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana.

EXPRESO buscó a Alfredo Serrano, asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), pero no estuvo disponible. Tampoco Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano.

Guillermo Lasso, de CREO, dijo: "Con los resultados oficiales del CNE, ya de conocimiento público, la tendencia es clara: Daniel Noboa ha recibido el respaldo mayoritario del electorado. Lo felicito por esta victoria. Por segunda vez, el pueblo ecuatoriano le ha entregado su confianza, que debe traducirse en un gobierno fiel a la ley y comprometido con los intereses de las mayorías".

La abogada Soledad Angus, quien se ha mantenido cercana a la RC, escribió en X: "Yo le di el voto, pero esta irresponsabilidad no me representa. Analicen sus aciertos y desaciertos a la interna, prepárense para ser una oposición coherente y no desaten más conflictos que a este país ya le sobran".

El Comité Empresarial Ecuatoriano, presidido por María Paz Jervis, felicitó a Daniel Noboa, "por su elección como Presidente Constitucional del Ecuador para el período 2025-2029. Este resultado refleja la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Desde los 155 gremios que conforman el CEE, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la institucionalidad y el futuro del Ecuador".

¿Qué dice la academia sobre los resultados electorales?

Paolo Moncagatta, politólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, comentó: "¿De verdad RC? ¿No reconocer los resultados con esa diferencia? Tienen todo el derecho pero es una absoluta vergüenza".

Daniel Noboa será presidente de Ecuador hasta 2029, declara el CNE Leer más

Luis Córdova, profesor de la Universidad Central, especialista en temas de seguridad, dijo: "El miedo, la emoción más potente y peligrosa, permeó más fácilmente que la expectativa de un cambio político. Gracias al prontuariado de los 'líderes históricos' de la RC y a un 'periodismo militante' que supo multiplicar los cucos.

David Chávez, sociólogo, que ha sido muy duro con Daniel Noboa en sus análisis: "¡Por favor! ¿En serio van a reclamar fraude? ¿Están conscientes de la enorme dimensión de un fraude de 10 puntos? ¿Van a romper su tradición democrática de reconocer los resultados electorales? Sí, es la peor elección de la historia de la RC, pero no pueden ser irresponsables".

Caroline Ávila, académica, comentó que la actitud del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, debió ser la de la mayoría de la RC. "¿Es posible alterar tanto? Asumo que la RC tiene las evidencias, no solo por lo inverosímil que sea el resultado sino por las actas que objetarán, el número de votos que tendrán en disputa. El relato del reclamo los deja en demasiada fragilidad".

El resultado es irreversible, confirma el CNE

A las 20:15, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que "la tendencia irreversible. El binomio ganador corresponde a ADN, conformado por Daniel Noboa y María José Pinto, con más del 90% de actas escrutadas".

Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, en su intervención dijo: "Nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE". Y anunció que pedirán el reconteo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!