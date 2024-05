Víctor Araus indicó que ADN lo buscó para ser candidato a la Asamblea Nacional

Siguen las reacciones tras las conversaciones reveladas por la Fiscalía General del Estado en el informe pericial del caso Encuentro. El excomandante de Policía de la Zona 8, Víctor Araus, señalado como uno de los interlocutores en una de las grabaciones presentadas por el Ministerio Público, calificó como "texto absurdo" las transcripciones publicadas.

En una de las conversaciones reveladas por la Fiscalía, el interlocutor VM2, quien sería Araus, hablaba con el personaje VM1, quien sería el empresario Naim Massuh, sobre los acercamientos que había mantenido con el expresidente Rafael Correa.

(Te puede interesar: Los políticos que Correa planeaba encarcelar, según chats del caso Encuentro)

Según VM2, el exmandatario le había ofrecido su apoyo y limpiar su nombre, a cambio de una condición. "Me dijo, textualmente: Víctor, esto no se lo pido a cualquier persona. Lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a Latacunga -o sea, un sarcasmo-, y hacemos una celda mixta para María Paula Romo, con Roldán, con Michelena y me dio otro nombre más y la mujer de Lenín *** Y armamos un amotinamiento y los ***", narró.

Frente a estas revelaciones del Ministerio Público, Víctor Araus salió a defenderse. En un video colgado en su cuenta de X la tarde de este miércoles 15 de mayo, el excomandante policial refirió que ha esperado tres años para que la Fiscalía lo investigue. En ese tiempo, dijo, ha solicitado la asistencia penal internacional, sobre todo de Estados Unidos, para "desenmascarar" al embajador de ese país en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre sus dichos de que en el país existen "narcogenerales".

"Tres años de una larga espera, para que ahora me salgan con este texto tan absurdo, que además no tiene nada que ver con la investigación del caso Encuentro, en el que yo no soy investigado. El caso Encuentro es una mutación del caso Gran Padrino, donde se investigaba la corrupción del Gobierno del señor (Guillermo) Lasso, y del caso León de Troya, donde se investigaba el narcotráfico, que a propósito, la Fiscalía lo desechó por no encontrar indicios de ese delito. Entonces, ¿dónde quedan las acusaciones de narcogenerales del embajador Fitzpatrick?", manifestó Araus.

Sobre las condiciones que le habría impuesto el exmandatario Rafael Correa para darle su apoyo, como consta en las transcripciones reveladas por la Fiscalía, Araus dijo que un presidente de la República "no puede meter preso a un ciudadano porque se le antoja o porque se le da la gana, eso no depende de un presidente, sino de los jueces que administran el Poder Judicial".

Caso Encuentro: el intento de borrar una grabación de Cherres y coimear a juez Leer más

El exservidor policial indicó que el texto revelado "parece haber sido redactado por un extranjero", debido, según Araus, a las faltas ortográficas y "carencia de sentido".

Explicó que otros movimientos políticos, como el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), le pidieron integrar su lista para ser candidato a la Asamblea Nacional, pero desechó esas opciones. Además negó haber tenido acercamientos con la Revolución Ciudadana.

Sin embargo, ante la consulta de EXPRESO sobre las supuestas conversaciones con Rafael Correa, Víctor Araus no negó los acercamientos.

"De acuerdo con la transcripción de la conversación (con Correa), usted no estaba de acuerdo (con las condiciones)", fue la consulta de EXPRESO. "Esta es la respuesta", respondió Araus, mencionando el mensaje antes descrito.

Finalmente, Araus dijo que está dispuesto a colaborar con las autoridades, "si es que lo requieren y cuando sea necesario".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!