Verónica Silva, binomio de Granja que representa al PSE, ¿fallecida?

Verónica Elízabeth Silva Reinoso es la precandidata vicepresidencial del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), binomio de Pedro Granja. Consta como persona fallecida en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La precandidata tiene 41 años, es politóloga, ha vivido en México y viajado a Francia por su cargo de docente universitaria. Actualmente se encuentra en Ecuador por su participación electoral para las elecciones 2025.

Quizo inscribir a su bebé en el Registro Civil y se enteró de que constaba como fallecida en esa institución, hizo los trámites y el asunto se arregló. Pero en el registro electoral del CNE aún consta con el error. Ha solicitado que se rectifique pero la respuesta dada es que debió reclamar antes y que el PSE debería buscar otra precandidata, según comenta Silva.

Cierre del registro electoral

Un total de 13.736.314 electores, de los cuales 13.279.829 se encuentran en territorio nacional y 456.485 en el exterior, fueron habilitados en el registro electoral para sufragar en las elecciones del domingo 9 de febrero de 2025, así lo aprobó el Pleno del CNE el 13 de agosto. El registro electoral pasivo contiene 928.839 personas.

Para el cierre del registro electoral el CNE consideró la información remitida por la Cancillería, el Consejo de la Judicatura y el Registro Civil, cuyo corte de datos fue el 15 de julio de este año.

Reclamos de rectificación

Silva indicó que ha presentado recursos al CNE para que corrija el error. En un oficio remitido a la presidenta Diana Atamaint el 13 de agosto, la precandidata solicita: “Proceder a rectificar este error e incluirme en dicho registro a efectos de que pueda ejercer plenamente mis derechos constitucionales, especialmente los derechos de participación ya que evidentemente la información proveniente del Registro Civil es errónea, no he fallecido y no hay motivo legal alguno para que se me haya eliminado del registro electoral”.

Gustavo Vallejo, presidente nacional del PSE, también presentó un recurso administrativo de corrección al cierre del registro electoral del CNE, el 15 de agosto, para que se reforme la resolución del Pleno. Pidió que “se corrija toda información inconsistente a cuyo efecto se deberá proceder con el respectivo análisis y coordinación con el Registro Civil”.

El 20 de agosto, Vallejo interpuso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) un recurso subjetivo contencioso electoral a la negativa de la corrección del cierre del registro electoral por parte del CNE. El recurso en el TCE está pendiente de resolverse. Vallejo espera tener respuestas la próxima semana.

Elsa Guerra y Gary Espinoza también aceptaron sus precandidaturas para asambleístas nacionales el 19 de agosto. KARINA DEFAS

¿El PSE cambiará de precandidata?

Del 13 de septiembre al 2 de octubre corresponde la inscripción de candidaturas en el CNE. Sobre si se analiza cambiar el binomio, Silva afirmó: “El PSE me ha dicho que no, que respaldan mi precandidatura”.

La precandidata señaló que esto va más allá de un reclamo personal pues se “evidencia las falencias de un sistema que no cuida a los ciudadanos, que declara muerta sin razón a una ciudadana y con eso limita sus derechos de participación”.

El principal objetivo del binomio es luchar por la paz para los ecuatorianos, según la postulante. “Hay gente que está muriendo de verdad todos los días, por ellos ya no podemos hacer nada, pero habemos otras a quienes el sistema nos mata civilmente, ¿por qué razón? ¿Para no participar? ¿A qué le tienen miedo para no rectificar un error que es obvio?”, cuestionó Silva. La precandidata advirtió que irá con su reclamo hasta las últimas consecuencias.

Mientras tanto, la noche del 30 de agosto, fecha en la que culminó el plazo para registrar alianzas de las organizaciones políticas, Vallejo pronunció en un video que el PSE irá en alianzas con movimientos provinciales, pero ratificó que el binomio de Granja y Silva se mantienen.

