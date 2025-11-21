"Termina una historia": José David Jiménez renuncia al Viceministerio del Deporte

La renuncia se suma a otros movimientos recientes dentro del Ejecutivo en áreas sociales y deportivas

José David Jiménez anunció su renuncia al Viceministerio del Deporte mediante un mensaje público en el que señaló que concluye una etapa vinculada a la conducción de programas deportivos y actividades de promoción física a nivel nacional. En su comunicado, describió su paso por la institución como un periodo de retos y logros, aunque no detalló las razones específicas de su salida.

(Te puede interesar: La fusión del Viceministerio del Deporte afecta el alto rendimiento)

Durante su gestión, Jiménez participó en la organización de iniciativas como los programas 'Actívate', dirigidos al fomento de la actividad física en comunidades y espacios públicos. También mantuvo relación directa con deportistas de alto rendimiento y federaciones, aunque no se presentó un balance oficial sobre los resultados alcanzados o los proyectos que permanecen pendientes.

El exviceministro agradeció a su equipo de trabajo y a los actores deportivos con quienes colaboró, destacando el acompañamiento recibido en los últimos años. Asimismo, expresó gratitud hacia el presidente Daniel Noboa por haberlo designado en el cargo.

La renuncia se suma a otros movimientos recientes dentro del Ejecutivo en áreas sociales y deportivas. Hasta el momento, el Ministerio del Deporte no ha informado quién asumirá la vacancia ni si prevé ajustes en la estructura o en las líneas de trabajo vigentes.

La renuncia se suma a otros movimientos recientes dentro del Ejecutivo en áreas sociales y deportivas. Cortesía

Daniel Noboa ajusta su gabinete ministerial

El presidente Daniel Noboa dispuso el 18 de noviembre una serie de cambios en el gabinete ministerial, en un momento en que el Gobierno busca reordenar su estructura interna y ajustar la conducción de varias carteras de Estado. Las designaciones implican movimientos en áreas estratégicas como Gobierno, Trabajo, Educación, Desarrollo Humano, Salud y Agricultura.

(Te invitamos a leer: ¿Cuál es el perfil ideal del ministro de Gobierno? Lo que Daniel Noboa debería saber)

COE acusa al Gobierno de Ecuador de intervenir a federaciones deportivas nacionales Leer más

Según informó la Presidencia, los relevos responden a una reorganización de equipos y funciones. Entre los cambios más relevantes está la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno, cartera que ahora estará a cargo de Álvaro Rosero. Rovira asumirá, a su vez, la conducción del Ministerio de Desarrollo Humano, en reemplazo de Harold Burbano.

Burbano pasará a liderar el Ministerio del Trabajo, donde reemplaza a Ivonne Núñez. En el área de salud, el Gobierno anunció la salida de Jimmy Martín, cuyas funciones serán asumidas por la vicepresidenta María José Pinto, en calidad de delegada.

Hoy termina una linda historia, llena de momentos felices, de sueños, de retos, de muchísimas victorias y también algunos golpes. Gracias a todos los que de una u otra forma, aportaron a esta linda travesía.



Cada sonrisa, cada niña y niño feliz, cada abrazo recibido en los… pic.twitter.com/IkG139xJJZ — Jose David Jimenez (@JDJimenezV) November 21, 2025

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ