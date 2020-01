El Teatro Benjamín Carrión, bajo la lupa de la Contraloría

El Teatro Benjamín Carrión, una de las obras emblemáticas del gobierno pasado, y sede del Festival de Artes Vivas de Loja, está bajo la lupa de la Contraloría General del Estado.

A través de un comunicado, el ministerio de Cultura y Patrimonio anunció el cierre indefinido del sitio, medida solicitada por la entidad de control, tras un examen especial que encontró varias irregularidades.

#ComunicadoOficial | Sobre el Teatro Nacional "Benjamín Carrión Mora" el Ministerio de Cultura y Patrimonio informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/iVF4z8ULVN — Cultura Ec (@Cultura_Ec) January 17, 2020

Dos informes, realizados al proceso de construcción y a sus finanzas, determinaron que los fiscalizadores de la obra cobraron valores que no contaban con sustento legal, que el contratista realizó subcontrataciones no autorizadas y cuyos montos superaban el límite permitido y que en el sitio se instalaron equipos que no cumplían con los requisitos técnicos detallados en los pliegos.

Según los documentos, esto provocó un perjuicio de $237.801.

Adicionalmente, se determinó que, pese a que está en funcionamiento desde 2016, este no se entregó mediante acta definitiva por lo que, no pertenece al ministerio de Cultura y patrimonio.

Curiosamente, la edificación costó $ 24 millones de dólares, cifra que es cartera de estado recién se terminará de cancelar este año.

El año pasado, Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura que recientemente fue objeto de un juicio político en la Asamblea Nacional, autorizó la autonomía del teatro, por lo que el ministerio no tiene injerencia en su programación o fiscaliza su presupuesto.