TCE: intento de Diana Jácome de recusar al juez Fernando Muñoz no prosperó

El viernes 30 de agosto de 2024, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, no dio paso al pedido de recusación de Diana Jácome. La asesora presidencial es una de las tres funcionarias del Gobierno que fueron denunciadas por la vicepresidenta Verónica Abad, junto con el presidente Daniel Noboa.

Jácome buscó poner en pausa el trámite de la denuncia por violencia política de género en contra de Daniel Noboa y de tres funcionarios, al recusar a Fernando Muñoz, juez a cargo del caso, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Sin embargo, el juez Viteri señaló que la accionante, Diana Jácome, no presentó el detalle de las pruebas para la recusación, por lo que no cumplió con lo previsto en el numeral 5 del artículo 62 del Reglamento de Trámites.

"La sola enunciación de links no constituye medio probatorio", señala el juez Viteri en su escrito de respuesta. También indica que: "Por tanto, no se concede lo solicitado, toda vez que el artículo 60 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral requiere, entre los requisitos que debe contener la petición de recusación, el 'detalle de las pruebas que se adjunta', lo que no ha sido cumplido por la recusante".

El 8 de agosto, al Contencioso Electoral ingresó la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad en contra de Daniel Noboa, así como de Esteban Torres, viceministro de Gobierno; Gabriela Sommerfeld, canciller; y Diana Jácome.

