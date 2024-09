El CNE adelanta que Verónica Silva no podrá participar en las elecciones de 2025

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, adelantó este 2 de septiembre de 2024 que la precandidata a vicepresidenta del Partido Socialista Ecuatoriano, Verónica Silva, no podrá participar de las elecciones presidenciales de febrero de 2025.

Días atrás, trascendió que la fórmula del precandidato Pedro Granja aparece como fallecida en el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral. Esto, pese a que Silva ha explicado que ya había subsandado el error en el Registro Civil.

No obstante, el vicepresidente Pita sostuvo en entrevista con Teleamazonas que el tema no está en manos del órgano electoral, pero que de constar como fallecida en el padrón electoral, Silva no podría participar de las elecciones presidenciales de 2025.

"Nosotros publicamos el padrón electoral en su momento. Fue puesto en conocimiento de la ciudadanía y las organizaciones políticas, precisamente para darles la oportunidad a que las personas que están en padrón pasivo pasen al padrón activo", comentó Pita.

En ese sentido, el vicepresidente del CNE hace hincapié en que el padrón electoral se elabora con base a la información del Registro Civil, por lo que el problema de Silva no corresponde solventarlo al órgano electoral.

"Si se inscribe esa candidatura, nosotros vamos a verificar el padrón electoral. Si en el registro que está vigente esta persona (Verónica Silva) consta como fallecida, lamentablemente no es un asunto que nosotros podamos resolver", acotó.

Verónica Silva es la precandidata vicepresidencial del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), binomio de Pedro Granja. Ella consta como persona fallecida en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Más detalles: https://t.co/Lq1I0pfUFT pic.twitter.com/IubNVW54Nh — Diario Expreso (@Expresoec) August 31, 2024

El Partido Socialista denuncia un "sicariato civil" en contra de Verónica Silva

Tras conocerse que Verónica Silva figura como fallecida en el padrón electoral, el Partido Socialista Ecuatoriano se pronunció calificando la situación como un "sicariato civil" en contra del binomio de Pedro Granja, su precandidato a la Presidencia.

"Este caso refleja un negligente manejo de los datos personales por parte del Registro Civil y, pero aún, podría afectar gravemente los derechos políticos de Verónica Silva", reaccionó la organización política y adelantó que iniciaron las acciones judiciales correspondientes.

