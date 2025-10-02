Sercop aplicará examen con validación de identidad para contratación pública

El examen se rinde todos los sábados, y los horarios se publican cada viernes en el portal oficial del SERCOP

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) anunció la implementación de nuevos protocolos de seguridad para el examen de certificación de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), dirigido a servidores públicos que participan en procesos de contratación.

La medida busca reforzar la transparencia y garantizar la autenticidad de los postulantes. Entre los requisitos establecidos se incluye la firma previa de un acuerdo de confidencialidad, así como una validación aleatoria de identidad que se realizará mediante videollamada en la plataforma Zoom.

Los seleccionados deberán contar con cámara y micrófono habilitados, presentarse con anticipación al enlace de verificación, portar su cédula de identidad y mantener encendidos sus dispositivos durante toda la sesión.

Se prohíbe la reproducción del contenido del examen

Además, se prohíbe el uso de aparatos electrónicos adicionales, la reproducción del contenido del examen y cualquier intento de suplantación de identidad, lo cual será causal de suspensión inmediata.

El examen se rinde todos los sábados, y los horarios se publican cada viernes a partir de las 17:00 en el portal oficial del SERCOP. Para facilitar la preparación, se han habilitado nuevas guías temáticas disponibles en línea.

Estas acciones forman parte del eje de capacitación y certificación en los procesos de contratación pública mediante mecanismos de control y evaluación más rigurosos.

