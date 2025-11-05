Registro Civil atenderá este sábado 8 de noviembre en jornada extraordinaria

El Registro Civil realizará una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias. Conoce requisitos y horarios

La atención será de 08:00 a 12:00 exclusivamente para ciudadanos que hayan agendado su turno y niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

El Registro Civil del Ecuador realizará este sábado 8 de noviembre de 2025 una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias distribuidas en las 24 provincias del país. La atención será de 08:00 a 12:00, exclusivamente para ciudadanos que hayan agendado su turno previamente a través de la agencia virtual del Registro Civil.

¿Quiénes pueden acceder al servicio?

Esta jornada está dirigida a personas que ya cuentan con un turno agendado para ese día. Sin embargo, grupos de atención prioritaria —como niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad— podrán acudir sin necesidad de agendar y recibirán atención preferencial.

Requisitos para la cedulación

Comprobante de pago impreso del servicio (emitido por la banca corresponsal). Cédula anterior, en caso de renovación. Constancia del Formulario de Documentos Extraviados, física o digital, emitida por el Consejo de la Judicatura (en caso de pérdida o robo).

Tarifas del servicio

Primera vez: $5,00

Renovación: $16,00

Personas con discapacidad (igual o superior al 30%): sin costo

La iniciativa responde a la necesidad de miles de ciudadanos que, por motivos laborales o académicos, no pueden acudir a las agencias durante la semana. Además, busca facilitar el acceso al documento de identidad para que los ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular y Referéndum del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.

Con esta jornada, el Registro Civil suma 18 jornadas extraordinarias en fines de semana durante 2025, atendiendo a 239.327 ciudadanos. En total, desde enero hasta el 1 de noviembre, se han emitido más de 2 millones de cédulas de identidad en todo el país.

