Registro Civil atenderá este sábado 8 de noviembre en jornada extraordinaria
El Registro Civil realizará una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias. Conoce requisitos y horarios
El Registro Civil del Ecuador realizará este sábado 8 de noviembre de 2025 una jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias distribuidas en las 24 provincias del país. La atención será de 08:00 a 12:00, exclusivamente para ciudadanos que hayan agendado su turno previamente a través de la agencia virtual del Registro Civil.
¿Quiénes pueden acceder al servicio?
Esta jornada está dirigida a personas que ya cuentan con un turno agendado para ese día. Sin embargo, grupos de atención prioritaria —como niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad— podrán acudir sin necesidad de agendar y recibirán atención preferencial.
Requisitos para la cedulación
- Comprobante de pago impreso del servicio (emitido por la banca corresponsal).
- Cédula anterior, en caso de renovación.
- Constancia del Formulario de Documentos Extraviados, física o digital, emitida por el Consejo de la Judicatura (en caso de pérdida o robo).
Tarifas del servicio
- Primera vez: $5,00
- Renovación: $16,00
- Personas con discapacidad (igual o superior al 30%): sin costo
La iniciativa responde a la necesidad de miles de ciudadanos que, por motivos laborales o académicos, no pueden acudir a las agencias durante la semana. Además, busca facilitar el acceso al documento de identidad para que los ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular y Referéndum del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.
Con esta jornada, el Registro Civil suma 18 jornadas extraordinarias en fines de semana durante 2025, atendiendo a 239.327 ciudadanos. En total, desde enero hasta el 1 de noviembre, se han emitido más de 2 millones de cédulas de identidad en todo el país.
