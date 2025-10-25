¿Cómo sacar el pasaporte para menores en Guayaquil? Requisitos y procedimiento

Sacar el pasaporte a un menor de edad no es difícil.

Gestionar el pasaporte para un menor de edad en Guayaquil es un trámite sencillo, pero es fundamental seguir los pasos establecidos por el Registro Civil para evitar contratiempos. A continuación, te presentamos los requisitos y el procedimiento detallado para obtener este documento de manera rápida y efectiva.

Requisitos para el pasaporte de un menor

Formulario de solicitud: Debe ser completado en línea a través del portal web del Registro Civil.

Cédula de los padres o representantes legales: Ambos deben presentar su cédula original y copia. Si uno de los padres no puede asistir, se requerirá una autorización firmada, además de una copia de la cédula del ausente.

Partida de nacimiento del menor: Debe presentarse el original o una copia certificada del documento.

Fotografía reciente del menor: La foto debe ser a color, con fondo blanco, tamaño 4x5 cm.

Documentación adicional: En caso de que el menor tenga un tutor o representante legal, deberá presentarse el documento que acredite esta relación.

Procedimiento paso a paso:

Reunir la documentación: Es importante reunir todos los documentos requeridos, incluyendo las cédulas de los padres, la partida de nacimiento y la fotografía del menor. Dirígete a cualquier oficina del Registro Civil con los documentos completos. Entrega de documentos y pago: Durante la cita, se entregan los documentos y se realiza el pago correspondiente, el cual puede efectuarse en línea o en las oficinas del Registro Civil. Retiro del pasaporte: El pasaporte estará disponible en un plazo de 7 a 15 días.

¿Es necesario sacar un turno?

No, los menores de edad pertenecen al grupo de atención prioritaria del Registro Civil por lo que el pago y la atención son directos. Pueden presentarse en cualquier agencia y solicitar el servicio.

Con estos pasos, gestionar el pasaporte para un menor en Guayaquil se convierte en un procedimiento sencillo y accesible, siempre que se cumpla con los requisitos y plazos establecidos.

