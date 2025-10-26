Referéndum 2025 en Ecuador: Más de 30 organizaciones sociales se unen por el NO

Entre los colectivos que integran este bloque se encuentran agrupaciones de jóvenes, mujeres, jubilados y sindicatos

Referencial. Más de 30 movimientos y organizaciones sociales anunciaron que promoverán el voto por el ‘No’ en el referéndum y consulta popular.

Más de 30 movimientos y organizaciones sociales anunciaron que promoverán el voto por el ‘No’ en el referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa, previstos para el próximo 16 de noviembre.

Entre los colectivos que integran este bloque se encuentran agrupaciones de jóvenes, mujeres, jubilados y sindicatos, que rechazan el proceso impulsado por el Ejecutivo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, confirmó su participación en la campaña por el ‘No’.

La Conaie recientemente levantó un paro nacional de un mes en protesta por el alza del precio del diésel, sin lograr que el Gobierno atienda sus principales demandas. Otra organización que se sumó al rechazo es la Unión Nacional de Educadores (UNE), que declaró su postura en defensa de “la democracia, los derechos humanos, la soberanía y la vida”.

¿Qué se consulta?

Los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre varias reformas constitucionales, entre ellas:

La posible instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, en reemplazo de la vigente desde 2008, elaborada durante el gobierno de Rafael Correa. La eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras o ceder instalaciones militares nacionales a fuerzas armadas de otros países. La supresión de la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas. La reducción del número de asambleístas y un nuevo esquema de representación: 10 asambleístas nacionales, uno por cada provincia, y uno adicional por cada 400.000 habitantes según el último censo.

Avance del proceso electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el proceso de impresión de papeletas ya supera el 30 %, lo que equivale a más de cuatro millones de documentos. Además, se han producido más de dos millones de documentos electorales, lo que representa un avance del 14 %.

El Instituto Geográfico Militar (IGM), encargado de la impresión, aseguró que las papeletas cuentan con elementos de seguridad como códigos QR, efectos anticopia y microtextos, con el objetivo de evitar su falsificación.

