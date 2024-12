Reclamos por 'activismo político' en sesión sobre bases militares extranjeras

Este lunes 23 de diciembre sesionó la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que trata el proyecto de reforma parcial a la Constitución referente a la presencia de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano.

La sesión se desarrolló en forma telemática. En esta cita fueron convocados Pedro Páez, exministro Coordinador de Política Económica; Andrés Araúz, excandidato presidencial y coordinador del Grupo de Trabajo de Geopolítica de Clacso; José Carrillo; máster en Estudios Latinoamericanos y Patricio Carrillo, exministro del Interior y excomandante general de Policía Nacional.

(Te puede interesar: Bases militares: la presencia de Gustavo Jalkh en la comisión provocó críticas)

El primer compareciente en la cita fue Páez. En su ponencia, el exfuncionario rechazó la presencia de bases militares extranjeras en el país. "Constituye uno de los elementos más graves que podrían definir un proceso sin retorno, un proceso de alta irreversibilidad en las condiciones de deterioro, no solo de la institucionalidad del país, sino de su existencia como república soberana", dijo.

Luego habló sobre la presencia de delegaciones militares de Estados Unidos en otras naciones y presuntas injerencias, sin presentar la documentación de respaldo. Al culminar su exposición, fue increpado por el asambleísta Jorge Peñafiel, consultándole si tenía experiencia militar. "Tengo experiencia en geopolítica", le replicó Páez.

"En esta comisión estamos pidiendo la comparecencia de expertos y conocedores amplios de la materia que estamos discutiendo. Esa expresión, la que usted ha venido a decir aquí evidencia un posición política que puede sustentarse en varios documentos. Eso no es la razón de ser de su comparecencia....Yo le pido por favor respeto al pueblo americano, y no porque a mí me interese defenderlos, sino porque aquí se respeta la verdad", manifestó el legislador.

Noboa habla de una asamblea constituyente para reformas más profundas Leer más

Cuando los ánimos comenzaban a caldearse, intervino Garzón señalando que la participación de Páez en la sesión responde a una solicitud de una organización de la sociedad civil y que, siguiendo el procedimiento establecido para el análisis de una reforma parcial, su intervención debía ser incluida en el primer debate.

Según explicó la presidenta de la comisión, esta organización ha presentado perfiles de expertos que abarcan economistas, sociólogos, historiadores y especialistas en seguridad. Peñafiel indicó que, con la comparecencia de Páez, se pretende "perjudicar la relación con Estados Unidos". Finalmente, Garzón le solicitó a Páez que presente la documentación de las aseveraciones que emitió en la sesión.

RELACIONADAS Sistema de Justicia dio aportes para reforma constitucional sobre bases militares

Reformar el COIP y revisar frase en el texto normativo, sugerencias de Andrés Aráuz

El siguiente turno fue para el excandidato presidencial Andrés Araúz, quien fue presentado como coordinador del Grupo de Trabajo de Geopolítica de Clacso. Él empezó su ponencia hablando sobre el artículo 5 de la Constitución que se prevé reformar. Y se refirió a la frase 'Ecuador es un país de paz', dentro del texto normativo.

"No podemos disociar la primera parte del articulado con el resto del articulado contemplado en este proyecto de reforma. Porque si solo dejamos la palabrita 'Ecuador es un territorio de paz', pierde su contenido operativo, pierde las instrucciones que se le dan a los poderes públicos de cómo se debe operativizar esta paz, y ahí sí queda puramente declarativo como una cuestión retórica", dijo Aráuz.

(Lee también: Asamblea dice que es desaparición forzada el caso de cuatro niños en Las Malvinas)

El excandidato presidencial por el correísmo sugirió revisar las actas de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente. También que se inviten a los legisladores que participaron en la redacción de la Carta Magna "para entender claramente cuál fue la intención en ese artículo".

Además, Aráuz indicó que con la reforma al artículo 5 de la Constitución, también debe reformarse el artículo 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona a quien permita establecer bases o instalaciones militares extranjeras.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!