La Comisión Especializada Ocasional para la Reforma Constitucional sobre las Bases Extranjeras instaló una sesión semipresencial, este viernes 20 de diciembre del 2024, que es clave para el análisis del proyecto de reforma parcial a la Constitución ecuatoriana. Presidida por la asambleísta Gisela Garzón, la sesión buscó discutir temas como la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y la viabilidad de nuevas políticas relacionadas con la presencia de bases extranjeras en el país.

La agenda del día incluyó la comparecencia de expertos como Gustavo Jalkh Röben, presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia, quien abrió su intervención señalando la importancia histórica y jurídica del tema. “Es fundamental analizar si la política de seguridad del país pasa por la presencia de bases militares, independientemente de su bandera", alegó.

En su exposición, el experto realizó un análisis sobre la base militar de Manta, operada por Estados Unidos hasta 2009. Según Jalkh, la instalación de esta base respondió al acuerdo Torrijos-Carter, que retiró las tropas estadounidenses de Panamá a finales de los años 90. “Este traslado no fue casual. Refleja un patrón de acuerdos que, en muchos casos, han vulnerado la soberanía de los países de la región”, afirmó.

Jalkh expuso además cifras contundentes sobre los efectos de la base en la seguridad del país. Según datos presentados, entre 2000 y 2009, Ecuador registró un promedio de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tras el cierre de la base, los índices de homicidios se redujeron significativamente, alcanzando solo 5 por cada 100.000 habitantes en 2017. “Esto demuestra que la seguridad no depende de la presencia de bases extranjeras, sino de políticas integrales que fortalecen el Estado y garantizan derechos”, explicó el experto.

Construye cuestiona la presencia de Jalkh

Sin embargo, su exposición no estuvo exenta de críticas. El asambleísta Jorge Peñafiel levantó su voz para cuestionar la imparcialidad del experto: “Estamos aquí para discutir la pertinencia jurídica de esta reforma, no para presenciar actos de campaña política disfrazados de análisis técnico”, señaló, refiriéndose a vínculos previos de Jalkh con el movimiento político Revolución Ciudadana.

A pesar de las tensiones, la presidenta de la comisión, Gisela Garzón, defendió la relevancia del debate: “Este espacio es para construir soluciones reales que beneficien al pueblo ecuatoriano. La seguridad y la soberanía son temas que debemos tratar con seriedad y responsabilidad”.

Otro punto fue la percepción ciudadana respecto a la base de Manta. Jalkh compartió resultados de encuestas realizadas en Manabí, donde un 78 % de los encuestados opinaba que la presencia extranjera no reducía el tráfico de drogas y un 66 % afirmó que no mejoró la seguridad. Además, un 61 % señaló un aumento de la prostitución y los centros nocturnos como efectos negativos.

La sesión, instalada por más de dos horas, continuó con un llamado al análisis profundo de las políticas de seguridad del país. “El verdadero problema no es tener o no bases militares extranjeras, sino tener o no un Estado que garantice la seguridad y los derechos de sus ciudadanos", aludió el jurisconsulto.

