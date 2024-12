Gobierno asigna nueva función a Verónica Abad en Turquía: ¿Cuál es?

Este 23 de diciembre de 2024, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, anunció que el Gobierno respetará la decisión judicial sobre la acción de protección que permitió el reintegro de Verónica Abad a su cargo como vicepresidenta. De acuerdo con el fallo de la jueza Nubia Vera, Abad deberá presentarse en la Embajada de Turquía hasta el próximo 27 de diciembre, en cumplimiento de una función especial y temporal asignada por el Gobierno.

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. Mientras la vicepresidenta intentaba ingresar a su despacho en la Vicepresidencia, De La Gasca anunciaba que se promulgaría un Decreto Ejecutivo que agradecía el trabajo de Sariha Moya, designada como vicepresidenta encargada durante su ausencia. En este decreto, se establece como única función de Abad el colaborar con las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía.

¿Qué hará Verónica Abad en Turquía?

"Se asigna a la señora Vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, como única función especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas de Ecuador con el Gobierno de la República de Turquía", dice el decreto.

También agrega que "se dispone al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que gestione de manera inmediata los trámites necesarios para que la señora Vicepresidenta sea reconocida como consejera temporal con funciones económicas en la embajada de Ecuador en Turquía, con sede en Ankara. Se aclara que esta función estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2024".

¿Qué pasará con las disculpas públicas a Abad?

En cuanto a las disculpas públicas dictadas por la jueza Vera, De La Gasca expresó que se respetarán, pero recordó que la sentencia será apelada. La decisión sobre la acción de protección también generó especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente Noboa solicite una licencia para la campaña electoral, dado que es candidato por su movimiento ADN.

De La Gasca insistió en que, según una sentencia de la Corte Constitucional, al no ser un periodo ordinario, este no se contabiliza como reelección, por lo que el presidente no debería pedir licencia. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión oficial sobre este asunto, ya que será el propio presidente quien determine si solicita o no la licencia.

