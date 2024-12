Verónica Abad: Nuevamente se difiere la audiencia y la jueza dice que será la última

Luego de escuchar más de cuatro horas a las partes involucradas, la jueza Nubia Vera decidió diferir, por última vez, la audiencia de acción de protección presentada por la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, que busca revocar el sumario administrativo que le impuso el Ministerio de Trabajo.

"Hay 18 cuerpos con 18.000 fojas... a fin de revisar exhaustivamente el proceso, a fin de formarme un criterio, se difiere por ultima vez la audiencia para el lunes 23 de diciembre a las 11:00", dijo Vera.

Poco antes de que se inicie la diligencia, la abogada de Abad, Dominique Silva, dijo que esperaba que la jueza de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se pronuncie declarando procedente su pedido.

Sin embargo, aquello no sucedió. En la diligencia, los defensores de Adab señalaron que "no existe la norma para sancionar a la vicepresidenta por 150 días". Además, Silva mencionó que "la Ministra (de Trabajo) ha recibido una orden presidencial para evitar la sucesión de la presidencia. No tienen otra salida para sancionar a la vicepresidenta sin un sustento", alegó.

La ministra de Trabajo, Ivonne, Nuñez también intervino, vía Zoom. La jueza por varias ocasiones le consultó los artículos que utilizaron para suspender a Abad por 150 días y cuál es la falta grave que configura esa sanción. Entre sus argumentos mencionó el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público y también que se aplicó un principio de proporcionalidad.

"Ecuador clama por justicia", dice Abad

"Hoy comparezco como victima de un acto totalitario e ilegítimo que vulnera mis derechos y a un debido proceso. He llegado con la esperanza de que el poder judicial aplicará solo lo que está en la Constitución y la ley. Ecuador clama por justicia", mencionó la vicepresidenta luego de la intervención de sus defensores.

¿Qué va a pasar después de esto?, se preguntó Abad tras escuchar la decisión de Vera. Para el lunes 23 de diciembre están convocadas las partes procesales para el dictamen final.

El lunes 16 de diciembre, la jueza Nubia Vera ya suspendió la audiencia hasta que se desmaterialicen documentos de la primera acción de protección que fue solicitada por Verónica Abad cuando el Ministerio de Trabajo le abrió un sumario administrativo.

