Luisa González evita definir el gobierno de Maduro en Venezuela: su postura en CNN

La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, evitó hablar sobre el tipo de Gobierno que existe actualmente en Venezuela, durante una entrevista en la cadena estadounidense CNN en Español, desarrollada la noche del miércoles 22 de enero.

El periodista Fernando del Rincón le consultó si reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, en caso de ganar las elecciones. Pero González desvió el tema.

(Te puede interesar: Elecciones 2025: El debate dejó notoriedad, pero ¿una tercera opción?)

"Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatorianos (...) Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela", manifestó la candidata por el correísmo.

Luisa González: "Venezuela sabrá cómo lleva su vida, su democracia"

González indicó que Venezuela "sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional". Y en el plano internacional, agregó que de llegar a la Presidencia de Ecuador, se enfocará en puntos que pueda coincidir con gobernantes de otros países.

Correa lo está diciendo a gritos: Andrea González ganó el debate Leer más

"Y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte. Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos, o no, y será el pueblo, cómo les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades", manifestó la candidata presidencial.

Ante la consulta del periodista sobre su opinión ante posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela, González indicó: "Yo lo desafío a usted a que muestre cuántos países del mundo violan derechos humanos, violan la democracia y llevan relaciones comerciales con Estados Unidos".

(Lee también: "Ministerios, afuera": A lo Milei, candidatos en Ecuador plantean reducir el Estado)

La candidata correísta indicó que actualmente Ecuador está aislado de la comunidad internacional. Y puso como ejemplo la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuenca, en noviembre del 2024, en el que se ausentó la mayoría de presidentes invitados a la cita. También sobre la ruptura en las relaciones diplomáticas con México.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!