Lama sobre conflicto de intereses: "Intentan ensuciar nuestro trabajo con mentiras"

El presidente del Consejo Directivo del IESS rompió el silencio sobre las denuncias al pago de proveedores del Seguro Social

Antes de asumir la presidencia del IESS, Edgar Lama fue ministro de Salud Pública.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, rompió el silencio frente a las denuncias en su contra por presuntos beneficios a empresas de su familia mediante pagos a prestadores externos, tal como lo reveló un director hospitalario en publicaciones anteriores de EXPRESO.

En entrevista con EXPRESO, el presidente ejecutivo del Complejo Hospitalario Interhospital, José Guevara, acusó al presidente del Consejo Directivo del IESS de no cancelar las deudas con su casa de salud “para hacerme quebrar”.

Según Guevara, la administración de Lama estaría destinando los recursos de pago a prestadores externos hacia empresas hospitalarias vinculadas con su familia, en perjuicio de otras casas de salud que compiten directamente con ellas.

Además, la Revolución Ciudadana reveló recientemente que un informe de la Contraloría General del Estado ratificado en tercera instancia establece una glosa de $ 3’757.712 por irregularidades en contratos con las compañías Teotón Servicios de Salud y Servicios Hospitalarios AlboTeotón S.A., pertenecientes al grupo familiar de Lama.

El asambleísta de Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, presentó un informe de Contraloría que evidencia cobros indebidos de empresas vinculadas a Édgar Lama.



Lama dice que denuncias "solo demuestra que estamos haciendo bien las cosas"

A través de un video publicado en las redes sociales del IESS, el presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama, sostuvo que las denuncias en su contra se trata de una "resistencia" al cambio que, dice, está generando dentro del Seguro Social.

"En los últimos días han intentado ensuciar nuestro trabajo con mentiras y rumores. Pero la verdad es más fuerte. No nos afecta porque sabemos quiénes somos y porque hacemos las cosas bien", responde Lama ante las últimas denuncias en su contra.

Por el contrario, Lama se limitó a destacar su gestión: "Hoy ya vemos los resultados. Las medicinas están llegando, los hospitales están mejorando (...). Mientras algunos se quedan en la vieja forma de hacer política, nosotros seguimos abiertos, con el corazón puesto en servir (...).".

