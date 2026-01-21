La Corte Nacional tiene nuevas autoridades en salas especializadas: ¿Quiénes son?

Los cambios en salas ocurren tras la elección de Marco Rodríguez como nuevo presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia

Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional, junto a la plana de jueces.

La Corte Nacional de Justicia registra nuevos movimientos. Desde el 20 de enero de 2025, varias salas especializadas del máximo órgano de la justicia ordinaria del Ecuador cambiaron de autoridades, luego de la designación de Marco Rodríguez como presidente encargado.

Este máximo órgano de la justicia está conformado por seis salas especializadas, cada una con su propio presidente: Contencioso Administrativo, Civil y Mercantil, Contencioso Tributario, Penal, Laboral y Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores

⚖️👩🏻‍⚖️ #ConoceALaCNJ | La #SalaPenalCNJ eligió como su presidenta a la magistrada Mercedes Caicedo Aldaz @mechascaicedo, por el periodo 2026-2027.



📌 Te contamos más detalles aquí. ⬇️ pic.twitter.com/osrLzpOxx5 — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) January 20, 2026

Las nuevas autoridades de las salas especializadas de la Corte

Hasta el momento, la Corte Nacional de Justicia ha anunciado la renovación de autoridades en tres de sus seis salas especializadas. Se tratan de las salas Contencioso Tributario; PenalPenal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, Crimen Organizado; y Laboral.

Las nuevas autoridades son:

Sala Contencioso Tributario: Gustavo Durango Vela

Sala Penal, Corrupción, Crimen Organizado: Mercedes Caicedo Aldaz

Sala Labora: Katerine Muñoz Subía

José Suing impuso la toga al nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. CORTESIA: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Marco Rodríguez promete una nueva etapa para la Corte Nacional

El 14 de enero de 2026, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió al juez Marco Rodríguez como presidente encargado, tras la renuncia de José Suing, quien fue cuestionado por haber nominado en dos ocasiones a Mario Godoy para la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

Durante su presentación oficial como nuevo titular de la Corte, el magistrado Rodríguez expresó públicamente su respaldo al juez Carlos Serrano, quien denunció presiones provenientes de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, cargo al que llegó por cercanía con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Además, centró su discurso en la independencia judicial.

