Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

CANCILLER SOMMERFELD EN ESTADOS UNIDOS
La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con autoridades y congresistas de Estados Unidos.CORTESIA: CANCILLERIA DE ECUADOR

La canciller Gabriela Sommerfeld cumplió agenda en Estados Unidos: todos los detalles

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador estuvo acompañada del ministro de Producción, Alberto Jaramillo

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cumplió el miércoles 10 de diciembre de 2025 agenda en Washington D.C., Estados Unidos. Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior  e Inversiones también formó parte de la comitiva.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Cancillería, el motivo del viaje de Sommerfeld era fortalecer los lazos de cooperación que existen entre Ecuador y Estados Unidos en materia de comercio, seguridad, movilidad humana e inversión.

Las reuniones de Gabriela Sommerfeld en Estados Unidos

La canciller Gabriela Sommerfeld, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mantuvo reuniones con altos funcionarios estadounidenses, así como congresistas y otras altas autoridades del gobierno del país norteamericano.

RELACIONADAS

Gabriela Sommerfeld mantuvo reuniones con:

  • Secretario de Estado Adjunto, Christopher Landau
  • Senador Bernie Moreno
  • Congresista Greg Steube
  • Congresista Mario Díaz-Balart
  • Subsecretario Adjunto para Seguridad de las Américas, Brad Strasbaugh
  • Jefe de Gabinete del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Guy MentelDirectora del Instituto Belfer del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann

La relevancia de Estados Unidos en el Gobierno de Daniel Noboa

El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene una estrecha relación con la administración del primer mandatario estadounidense, Donald Trump. Los acercamientos han implicado temas de comercio, pero también en seguridad.

RELACIONADAS

La estrecha relación de Noboa con Trump ha implicado la visita de altos funcionarios de Estados Unidos a Ecuador, entre ellas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, así como miembros de la cúpula militar del país estadounidense.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. DP World anuncia incremento de ampliación del muelle del Puerto de Posorja

  2. Juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martín, se cae por abstenciones de ADN

  3. Merino exige respuestas por irregularidades en compra de 60 trolebuses en Quito

  4. Quejas por animales sueltos y calles dañadas en Villa Bonita y Mi Lote

  5. Pol Deportes busca un terreno y estudios para asegurar un futuro digno a sus padres

LO MÁS VISTO

  1. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  2. Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

  3. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  4. Noche y madrugada fría en Guayaquil: ¿A qué se debe este descenso de la temperatura?

  5. Aquiles Álvarez pone en duda el futuro del Quinto Puente: “Nunca habrá la obra”

Te recomendamos