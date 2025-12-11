La canciller Gabriela Sommerfeld cumplió agenda en Estados Unidos: todos los detalles

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador estuvo acompañada del ministro de Producción, Alberto Jaramillo

La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con autoridades y congresistas de Estados Unidos.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cumplió el miércoles 10 de diciembre de 2025 agenda en Washington D.C., Estados Unidos. Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones también formó parte de la comitiva.

De acuerdo con la Cancillería, el motivo del viaje de Sommerfeld era fortalecer los lazos de cooperación que existen entre Ecuador y Estados Unidos en materia de comercio, seguridad, movilidad humana e inversión.

Las reuniones de Gabriela Sommerfeld en Estados Unidos

La canciller Gabriela Sommerfeld, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, mantuvo reuniones con altos funcionarios estadounidenses, así como congresistas y otras altas autoridades del gobierno del país norteamericano.

Gabriela Sommerfeld mantuvo reuniones con:

Secretario de Estado Adjunto, Christopher Landau

Senador Bernie Moreno

Congresista Greg Steube

Congresista Mario Díaz-Balart

Subsecretario Adjunto para Seguridad de las Américas, Brad Strasbaugh

Jefe de Gabinete del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Guy MentelDirectora del Instituto Belfer del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann

Ecuador y Estados Unidos continúan fortaleciendo sus lazos de cooperación 🇪🇨🇺🇸



La canciller @gabisommerfeld mantuvo encuentros de alto nivel en los que abordó temas de seguridad, cooperación, movilidad y comercio con autoridades estadounidenses.

La relevancia de Estados Unidos en el Gobierno de Daniel Noboa

El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene una estrecha relación con la administración del primer mandatario estadounidense, Donald Trump. Los acercamientos han implicado temas de comercio, pero también en seguridad.

La estrecha relación de Noboa con Trump ha implicado la visita de altos funcionarios de Estados Unidos a Ecuador, entre ellas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, así como miembros de la cúpula militar del país estadounidense.

