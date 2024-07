Kronfle anticipa reforma para priorizar juicios políticos de ministros actuales

Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, emitió declaraciones este 8 de julio de 2024 para desmentir al Gobierno sobre varios temas y anunció que se planteará una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

El presidente de la Asamblea y legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle, hizo un recuento de las declaraciones anteriores de las autoridades del Ejecutivo y de la entrevista de hoy del presidente Daniel Noboa para aclarar cómo ha actuado el legislativo. “Las mentiras tienen patas cortas”, le dijo al Gobierno.

Uno de los temas que abordó fue sobre el retiro de las firmas a tres juicios políticos en contra de exministros de Guillermo Lasso, que fueron presentados por la bancada de ADN, por ejemplo para enjuiciar a Pablo Arosemena, extitular de Finanzas.

Reforma a la ley legislativa

Kronfle habló de un “bullying político” por parte del Gobierno con videos donde señalan al presidente de la Asamblea de promover el juicio político en contra de la canciller de Noboa, Gabriela Sommerfeld. “Falso de falsedad absoluta, Henry Kronfle no firmó el respaldo a dicho juicio político. Aquí están las firmas de quienes presentaron el juicio”, dijo mientras mostraba un documento.

Observó que los juicios políticos a los exministros de Lasso fueron presentados por la bancada de ADN al día siguiente de la incursión en la Embajada de México. Fue con el afán de dilatar cualquier proceso de fiscalización sobre sus funcionarios, según Kronfle.

“Vamos a pedir una modificación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que si entran juicios a ministros actuales, tengan prioridad sobre juicios de ministros anteriores”, anticipó Kronfle.

Dijo que “desnaturalizar los juicios políticos poniendo juicios políticos a diestra y siniestra para que no se fiscalicen a los ministros del Gobierno de turno es justamente lo que no debe pasar en el país, es una patente de corso para que los ministros hagan lo que se les de la gana, sabiendo que cuando les llegue su momento ya no estarán en funciones”, criticó.

Actualmente, los juicios políticos a ser sustanciados en la Comisión de Fiscalización deben seguir el orden en que fueron presentados y calificados por el Consejo de Administración Legislativo.

Juicio a exvocales de la Judicatura

El presidente Noboa dijo hoy en una entrevista en radio Sucre que la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristino están en contubernio para seguir con su “agenda de impunidad” y supuso que el Pleno de la Asamblea Nacional archivaría el juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno.

“Falso”, respondió Kronfle y mostró un documento para explicar que en la Comisión de Fiscalización no alcanzaron los votos para que se apruebe la recomendación de juicio porque no hubo el voto y estuvo ausente Luis Alvarado Campi, vicepresidente de la mesa legislativa y legislador de ADN.

Este 8 de julio, el Pleno aprobó con 88 votos afirmativos la continuación del juicio en el Pleno y no acogió el archivo que recomendó Fiscalización. Kronfle negó un supuesto pacto fuera del Gobierno y a su vez acusó a la bancada del Ejecutivo de no aprobar leyes en beneficio de la población.

Fiscalización a declaraciones de Correa

“Si el Gobierno quiere fiscalizar las declaraciones, con el objetivo que tenga, en contra del expresidente Rafael Correa, de una vez que vayan a la Fiscalía y dejen el show”, afirmó el presidente de la Asamblea.

Anteriormente, Kronfle no dio paso a una solicitud de ADN para cambiar del orden del día del Pleno, buscaban fiscalizar declaraciones de Correa sobre pedir sanciones para Ecuador por la incursión en la Embajada Mexicana.

Reformas de la consulta popular

Es mentira que se trate de un “informe trucho”, aseguró Kronfle al señalar que las reformas de la consulta popular fueron aprobadas “tal cual” fueron enviadas por el Ejecutivo. Se trata de cinco proyectos de ley que fueron unificados y que se aprobaron este 8 de julio con 132 votos. El plazo que tenía la Asamblea para tramitar estas reformas finalizan el 12 de julio, refirió.

