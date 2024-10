Juicio a Mónica Palencia: bancadas guardan sus posturas hasta escuchar a la Ministra

A excepción del correísmo y del oficialismo, los asambleístas de todas las bancadas, incluso los independientes, han preferido poner un toque de suspenso a la sesión 973, convocada para este 23 de septiembre, a las 08:30. Al consultarles si votarán a favor o en contra de la censura y destitución, todos dicen que esperarán hasta escuchar los argumentos de Mónica Palencia, ministra del Interior.

RELACIONADAS La temporada electoral puede pesar en el juicio a Mónica Palencia

Así, Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), sostuvo que tomarán una decisión libre de presiones. “Si identificamos que el Plan Fénix no cumple con indicadores para disminuir los índices de criminalidad, haremos saber nuestra postura”.

El legislador dijo que les pareció incorrecto que: “el Gobierno involucre a elementos de nuestro partido político, para buscar presiones, como decir que vamos a votar en contra porque tenemos algún tipo de rabo de paja. La familia de nuestro líder ha dicho que no tiene ningún inconveniente con el Ministerio de la Producción”.

Daniel Noboa cancela su viaje a Brasil: "No voy a dejar sola a Mónica Palencia" Leer más

Vera apuntó que en la moción de censura ya no se debería tomar en cuenta lo relacionado a la irrupción de la fuerza pública en la Embajada de México.

Desde Construye se indicó que el coordinador, Camilo Salinas, estaba en reuniones. No obstante, Paúl Buestán señaló que su movimiento no cuenta con un representante en la Comisión de Fiscalización, por eso necesitan analizar técnicamente el informe. Adelantó que juzgarán sobre los hechos y no caerán en el deseo de venganza del correísmo, “por las decisiones que se tomó en contra de Jorge Glas”.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, dialoga con EXPRESO sobre la reciente decisión de la Asamblea Nacional de continuar su juicio político, las motivaciones que habría detrás y su gestión en seguridad.



Lee la entrevista 👉 https://t.co/3SCl0U0p6w pic.twitter.com/Q2RYdoQXIO — Diario Expreso (@Expresoec) October 20, 2024

¿Qué dicen los legisladores de ADN y la RC?

Valentina Centeno, acompañada del bloque de ADN, sostuvo que en el juicio político “se han realizado acusaciones infundadas contra la ministra Palencia. Ella ha demostrado que en solo 11 meses se han disminuido los homicidios al 17,5 %, lo que ha sido reconocido por la comunidad internacional; los delitos contra la propiedad se han reducido”.

Además Centeno, coordinadora del bloque oficialista, sostiene: "enfrentamos un juicio político, que responde a una agenda de desestabilización de una bancada que nos vendió una falsa paz cuando fue Gobierno. Por eso se ha dispuesto una auditoría para transparentar las cifras de homicidios del 2008 al 2018”.

“Tomaremos una decisión libre de presiones, basados en las pruebas. Algunos no conocemos el Plan Fénix, a cargo del Ministerio”. Otto Vera Asambleísta PSC

Por su parte, Leonardo Berrezueta, de la Revolución Ciudadana, dijo que no puede asegurar que su bancada cuente con los votos. Pero cree que su tesis y la de Paola Cabezas se han probado. “Es evidente que existe preocupación en el Gobierno por los votos que requieren para salvar a la ministra. Es importante que sean transparentes y digan qué legisladores les han pedido canonjías”.

“No se trata de venganza, hay incumplimiento de funciones de la ministra. Tres de las cuatro causales se han probado: ausencia del Plan Fénix, la fuga de Fito y cifras de inseguridad. Dejamos lo de la Embajada al no contar con testigos”, aclara.

Los independientes tampoco adelantan nada

Lucía Posso, a nombre del grupo de 10 independientes, adelantó que escucharán a la interpelada, ya que no han tenido acceso al Plan Fénix. “Hay problemas en materia de seguridad, se ha incrementado el IVA”. De su lado descartó haber tenido presiones para votar a favor o en contra del Gobierno.

También Mariana Yumbay, por Pachakutik, espera seguir la sustanciación del juicio. “Así tendremos una posición. Aunque la ciudadanía está consciente del abandono de la ministra en cuanto a seguridad; se han incrementado el sicariato, homicidios, secuestros y extorsiones”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ