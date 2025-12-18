Judicatura pide sustanciar suspensión preventiva de Ivonne Núñez por error judicial

La infracción estaría relacionada con la presunta introducción extemporánea o sustitución de documentos procesales

El CJ inició un proceso administrativo que incluye la solicitud de sustanciación de una suspensión preventiva contra la jueza y exministra del Trabajo Ivonne Núñez.

El Consejo de la Judicatura (CJ) inició un proceso administrativo que incluye la solicitud de sustanciación de una suspensión preventiva contra la jueza y exministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, tras la declaratoria de error inexcusable emitida por la Corte Constitucional (CC).

El 17 de diciembre de 2025, la Judicatura abrió un sumario administrativo contra Núñez y el juez Francisco Morales Garcés, ambos integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial del Guayas, luego de que la CC notificara la existencia de una infracción derivada de una acción extraordinaria de protección presentada por la empresa pública Correos del Ecuador en liquidación.

De acuerdo con la información oficial, la infracción estaría relacionada con la presunta introducción extemporánea o sustitución de documentos procesales, así como la mutilación de piezas dentro del expediente, prácticas tipificadas como infracción gravísima en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

La abogada Ivonne Núñez fue ministra del Gobierno del presidente Daniel Noboa. ARCHIVO: MINISTERIO DEL TRABAJO

Contexto del caso

El proceso tiene su origen en una sentencia emitida en 2021, cuando Ivonne Núñez y Francisco Morales actuaron como jueces dentro de un tribunal que aceptó una acción de protección interpuesta por la empresa de transporte Halcotransa. La compañía alegó vulneración del derecho al trabajo debido a retrasos en pagos por parte de Correos del Ecuador, con quienes mantenían un convenio desde 2015.

La Corte Constitucional concluyó posteriormente que la acción de protección fue desnaturalizada, pues se aplicó a un conflicto de naturaleza económica y contractual que debía resolverse mediante vías ordinarias, no a través de una garantía constitucional.

Con la notificación de la CC, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del CJ debe sustanciar la medida preventiva de suspensión del cargo contra ambos magistrados mientras avanza el proceso administrativo. Esta etapa será clave para determinar si las actuaciones de los jueces configuraron efectivamente un error inexcusable que amerite sanciones como la suspensión o la destitución.

Próximos movimientos judiciales

La eventual sanción podría marcar un precedente para la actuación judicial en casos de garantía constitucional, en un contexto donde la CC ha reiterado la importancia de evitar el uso indebido de mecanismos como la acción de protección en disputas contractuales.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, el CJ deberá evaluar la conducta de los jueces y determinar si las presuntas irregularidades afectaron la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia.

