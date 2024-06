Judicatura activa defensa frente a medida cautelar en un concurso

El Consejo de la Judicatura emitió un comunicado la noche de este 28 de junio de 2024 en el que señala que se defenderá ante una medida cautelar emitida a favor de postulantes de un concurso.

Un juez de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito concedió la medida cautelar solicitada por Víctor Hugo Menéndez Montero. Es postulante del concurso público para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional.

Menéndez argumentó en su solicitud que en caso de que el Consejo de la Judicatura persista en no dar apertura a la plataforma para quienes finalizaron la postulación hasta antes del 18 de junio, se violentaría el derecho de igualdad de oportunidades.

Esto porque el Pleno de la Judicatura resolvió ampliar el plazo de postulación hasta el 1 de julio para quienes les ha faltado tiempo para completar los requisitos, según los alegatos de Menéndez.

Así, la Judicatura permite que existan dos grupos de postulantes, unos con ventaja para conseguir requisitos y otros sin la posibilidad de agregarlos por estar impedidos de hacerlo, cuestionó.

