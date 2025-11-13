Expreso
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció el inicio del nivel A2 de inglés dentro del programa de becas 'Because He Is Nice'.
Jóvenes del programa 'Because He Is Nice' podrán acceder a 200.000 becas

La incorporación a esta segunda fase se realizará de forma progresiva, una vez verificada la información de cada estudiante

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció el inicio del nivel A2 de inglés dentro del programa de becas 'Because He Is Nice', que en su segunda fase proyecta llegar a 200.000 beneficiarios. 

(Te puede interesar: Becas de inglés 2025: ¿Hasta cuándo y cómo puedo postular?)

El plan forma parte de objetivos que buscan ampliar el acceso a formación en competencias lingüísticas, en un país donde el dominio del inglés sigue siendo una de las principales brechas educativas y laborales entre jóvenes.

En su etapa inicial, miles de participantes completaron el nivel A1 de manera gratuita. Ahora, quienes aprobaron ese nivel podrán avanzar a A2 sin nuevos procesos de registro. Según la cartera de Estado, 156.000 estudiantes que concluyeron el primer módulo continuarán con su aprendizaje, mientras que 44.000 nuevos cupos se abrirán para aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos.

En su etapa inicial, miles de participantes completaron el nivel A1 de manera gratuita.TELEMUNDO

La incorporación a esta segunda fase se realizará de forma progresiva, una vez verificada la información académica de cada estudiante. El programa se desarrolla en un contexto en el que diversos sectores han señalado la necesidad de fortalecer la enseñanza de idiomas como herramienta para mejorar la inserción laboral y la competitividad profesional.

¿Qué instituciones forman parte del programa?

  • Instituto Superior Tecnológico Internacional- ITI.
  • Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth.
  • Instituto Superior Tecnológico Portoviejo.
  • Fundación Social Perea.
  • Instituto Superior Tecnológico Superarse.
  • Globalcec.
  • World Literacy Organization- WLO.

Un total de 156,000 estudiantes que finalizaron el nivel A1 y son los que podrán avanzar a la formación de nivel A2. Adicionalmente, se abrirán 44,000 nuevos cupos para el nivel A2, disponibles para jóvenes de todo el país. Los jóvenes que pasen la evaluación podrán ingresar en la página web: https://educontinua.minedec.gob.ec/auth/login

