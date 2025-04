Becas de inglés 2025: ¿Hasta cuándo y cómo puedo postular?

El pasado 8 de abril la Secretaría de Educación superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) oficializó la convocatoria para la segunda fase del programa de becas de inglés ‘Because he is nice'.

Los estudiantes y profesionales interesados en postular a este beneficio podrán hacerlo hasta el 30 de abril. Esta beca cubre la totalidad del costo del programa de educación continua correspondiente al nivel A1.

¿Quiénes pueden aplicar?

Personas naturales bachilleres, a partir de 18 años, que deseen aprender inglés en instituciones nacionales e internacionales y que forman parte de los convenios de cooperación interinstitucional suscritos con la Senescyt.

¿Qué instituciones forman parte del programa?

Instituto Superior Tecnológico Internacional- ITI.

Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth.

Instituto Superior Tecnológico Portoviejo.

Fundación Social Perea.

Instituto Superior Tecnológico Superarse.

Globalcec.

World Literacy Organization- WLO.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser persona natural en ejercicio de sus derechos de participación en el Ecuador. Tener más de 18 años de edad. Tener título de Bachiller registrado en el Ministerio de Educación. No constar como persona beneficiaria incumplida de crédito educativo. No haber sido sujeta a terminación anticipada por incumplimiento de obligaciones de un contrato de financiamiento de beca o ayuda económica con la Senescyt.

¿Cómo postular a las becas de ingles 2025?

Para poder inscribirte deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresa a este enlace: https://siau.senescyt.gob.ec/because-he-is-nice/

Presiona el botón BASES y revisa los lineamientos del programa

Si cumples con los requisitos, presionar el botón POSTULA y registrar la aplicación en la plataforma informática.

