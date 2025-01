José de la Gasca señaló que Verónica Abad “está ausente del cargo”

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, se pronunció sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad y su incumplimiento de las órdenes presidenciales. El funcionario señaló que, "por sentido común", una ausencia temporal en el cargo, producida por la falta de cumplimiento de las instrucciones del presidente, debería ser suplida.

"Lo lógico, lo natural es que el presidente, dentro de sus funciones y en su obligación, llene ese espacio al nombrar una nueva vicepresidenta (Cynthia Gellibert), que ella será la persona que, si es que el presidente decide tomar licencia, asuma la Presidencia temporalmente", indicó De La Gasca a Teleamazonas, la mañana de este lunes 6 de enero.

(Te puede interesar: Abad dice que decreto de Noboa "es una herejía jurídica" y acude otra vez a Corte)

Según De La Gasca, la vicepresidenta Abad tiene dos funciones principales: reemplazar al presidente en casos de necesidad, como una ausencia temporal, y cumplir las tareas asignadas por el jefe de Estado.

Explicó que, tras un pronunciamiento judicial, el presidente Daniel Noboa restituyó las funciones a Verónica Abad y le asignó nuevas responsabilidades, en este caso, acudir a Ankara, Turquía, en un plazo que expiró el 27 de diciembre. Dijo que este encargo no fue cumplido, lo que podría interpretarse como abandono del cargo.

Elecciones 2025: Cucalón presentó acción de incumplimiento en el CNE contra de Noboa Leer más

Verónica Abad no pudo ingresar al edificio de la Vicepresidencia

El pasado 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera aceptó una acción de protección interpuesta por Verónica Abad en contra de la decisión de suspenderla en sus funciones a través de un sumario administrativo emitido por el Ministerio del Trabajo.

Ese día, al acudir al edificio de la Vicepresidencia, Abad no pudo ingresar. Este domingo 5 de enero, en que la segunda mandataria indicó que asumiría la Presidencia de la República, en la puerta de ingreso al inmueble se estamparon papeles con el decreto en el que se encargaba la vicepresidencia a Cynthia Gellibert.

Consultado sobre esta última acción, De la Gasca respondió: "para que (Abad) los vea y después no diga que no estaba enterada". Y consideró que no permitirle el ingreso a ese edificio no es un abuso.

"A mi lo que me parece un abuso es que no se cumpla con las órdenes que el presidente le da y con las funciones que le encarga", dijo el funcionario.

(Lee también: La sanción a Verónica Abad es “un peligro para el Estado de derecho”)

El ministro también señaló que Abad no solicitó licencia a la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, para justificar sus vacaciones. "Ella pidió las vacaciones porque sí, y además, si es que hubiera cumplido con la Constitución, y hubiera solicitado a la Asamblea la licencia, era una causa de ausencia temporal", dijo.

De La Gasca reiteró que para resolver el cese temporal, Abad debería presentarse en Ankara, Turquía, para cumplir con la disposición del presidente. De no hacerlo, se activaría el periodo de 90 días establecido en la Constitución, tras el cual habría "consecuencias jurídicas".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!