José De La Gasca sobre la denuncia de Aquiles Álvarez: "Me tiene sin cuidado"

El pasado 19 de marzo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, interpuso una denuncia en contra del ministro de Gobierno, José De La Gasca, por una contravención penal establecida en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el inciso 1, numeral 1, de dicho artículo, se establece como una contravención de cuarta clase el acto de una persona que, “por cualquier otro medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra contra otra”. La sanción correspondiente contempla una pena de privación de libertad de entre 15 y 30 días.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez insta a Pabel Muñoz: "Alcalde, demande a la ministra Manzano")

Debido al caso Triple A, en que se investigan a empresas ligadas al alcalde porteño, han existido cruces entre ambos funcionarios, con calificativos de parte y parte.

José De La Gasca a Aquiles Álvarez: "Ya nos veremos en las cortes"

En declaraciones a Teleamazonas, la mañana de este viernes 21 de marzo, el ministro De La Gasca habló sobre varios temas, entre ellos las dilataciones de las audiencias en el caso Triple A. También dijo conocer la denuncia de Álvarez en su contra.

Gobierno pide investigar a Verónica Abad por viaje polémico a Turquía Leer más

"Así me he enterado, la verdad es que me tiene sin cuidado. Yo creo que lo que interesa al país, y lo que nos interesa a nosotros es seguir destapando los problemas de corrupción y que no permee la impunidad en el Ecuador. Y de ahí, lo que él haya hecho, pues ya nos veremos en las cortes, vamos a ver qué pasa.", expresó el ministro.

De La Gasca se refirió a supuestas "artimañas" para impedir que se desarrollen las audiencias dentro del caso Triple A, que se han suspendido en algunas ocasiones.

"Ya vimos los certificados, los abogados con hemorroides y demás, y ahora pidiéndole al juez que cierre la instrucción para que se imposibilite la vinculación. Es decir, dejar el caso en la impunidad. Eso es lo que quiere el alcalde de Guayaquil, esa es la gran agenda de impunidad que pretenden y contra eso va la ley Talón de Aquiles", señaló el ministro de Gobierno.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!