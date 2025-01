Jamil Mahuad: "Lo de Venezuela fue una autocoronación de Nicolás Maduro"

Desde Santo Domingo, en República Dominicana, el expresidente Jamil Mahuad, contó a EXPRESO que el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) se mantiene junto a Edmundo González.

"Seguimos aquí (en Santo Domingo). La dictadura venezolana convirtió en objetivo militar al presidente que ganó las elecciones. Militarizó la frontera con Colombia, cerró el espacio aéreo venezolano, puso a volar aviones F16 y aviones rusos, amenazó con tener listos los lanzamisiles y volvió imposible físicamente llegar a Venezuela", dijo Mahuad, la tarde de este viernes 10 de enero del 2025. Además reiteró que la posesión de Nicolás Maduro es una autocoronación, sin mayor respaldo.

Mahuad presidió el Ecuador entre agosto de 1998 y el 21 de enero del 2000. En ese año implementó la dolarización, proceso que en este mes cumple 25 años.

¿Por qué la comitiva de expresidente y González no llegó a Venezuela?

Según el expresidente Mahuad, Edmundo González no pudo llegar a Venezuela para asumir la Presidencia de Venezuela por "un problema de imposibilidad física". Tomando las palabras de la líder opositora María Corina Machado dijo: "Hay que cuidar al presidente (González) porque tiene toda la legitimidad y dentro de poco tendrá que asumir".

Consultado sobre la posesión de Nicolás Maduro, efectuada este 10 de enero, hasta el 2031, Mahuad dijo que es otro acto de absoluta arbitrariedad, una autocoronación, solo rodeado de su círculo íntimo. "No hay solo presidente con prestigio y legítimo en América Latina que haya asistido. No fue nadie".

El apoyo a González

En la última semana, recordó Mahuad, Edmundo Gonzáelz fue recibido por Javier Milei, de Argentina; Luis Lacalle, de Uruguay; Joe Biden, de Estados Unidos; José Raúl Mulino, de Panamá; y Luis Abinader, de República Dominicana. Mencionó la reacción de la Comunidad Europea, que sancionó a más funcionarios de Venezuela, la reacción de Estados Unidos y el rechazo de tantos países de modo individual. "Tiene muy corta vida su presidencia, cada vez está aislado".

Sobre él se busca en contra del Grupo IDEA

El régimen de Maduro puso a circular carteles con el titular Se busca y los rostros y nombres de los expresidentes, del Grupo IDEA, entre ellos Jamil Mahuad. Los acusan de conspiración y complicidad con terroristas.

Para Mahuad solo es la "típica reacción de la dictadura comunista, es el famoso tratamiento para asesinar a la personalidad y prestigio de alguien". Sin embargo sostuvo que solo tiene peso dentro de los seguidores de Maduro y la dictadura. "El 70% votó en contra. La gran mayoría nos está agradeciendo por el apoyo a su presidente electo (Edmundo González), internacionalmente causa risa. Tienen brigadas cubanas trabajando ahí, gente con entrenamiento militar de otros países amigos y ellos no son invasores y un grupo de expresidentes, somos calificados de invasores".

¿Maduro seguirá hasta el 2031 en el poder?

Según el expresidente ecuatoriano, la actitud del pueblo venezolano ha sido heroica, han tomado todos los riesgos posibles y han enfrentado tortura y asesinatos. Comentó que ayer, 9 de enero del 2025, hubo represión brutal, revisaban auto por auto. "Quienes tienen miedo son ellos, lo único que tiene Maduro es gente militarizada en la calle para que lo cuide, no le va a ir bien. Cada vez les cuesta más la corrupción, tienen que ir comprando a más gente".

En julio del 2024, los venezolanos salieron a las calles, luego de que Maduro se proclamara ganador de las elecciones. Pese a los pedidos de que se muestren las actas, que la oposición ubicó y puso a disposición de todos en formato digital.

"Llega un rato en que la gente no aguanta más y explota y se produce la reacción de todos los estamentos de la sociedad, incluidas las Fuerzas Armadas y Policía, pero cuando ven que el movimiento es masivo, que la mayoría del pueblo está ahí, se identifican con el movimiento y no reprimen y ahí se acaba todo. Se han pasado haciendo estatuas para sí mismos, pasó recién en Siria, dictaduras de décadas terminan".

La geopolítica

"La gente votó, pero no eligió, Maduro se autoproclamó triunfador. El destino de Venezuela no lo deciden los venezolanos, sino fuera. Se ha convertido en una pieza demasiado importante en el ajedrez geopolítico mundial, por los recursos. Es la puerta de entrada de Sudamérica al Caribe, se juega entre las grandes potencias".

¿Qué pasará con Edmundo González?

Edmundo González tiene un capital porque representa la puerta de regreso de ocho millones de personas a su país, dependen de él, tiene la legitimidad, hay que cuidarlo, no exponerlo, dice Mahuad. Y también que no tendría sentido permitir que sea apresado, ya que no podría actuar. "Ya lo dijo María Corina, cuando sea oportuno ingresará a Venezuela y tomará el poder, esto no termina el día de hoy porque Maduro siga al mando. ¿Por cuánto tiempo? es la pregunta.

