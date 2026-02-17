Expreso
oleaje
Inocar advierte mar moderado a agitado en costa continental e insular.Cortesía

Inocar alerta sobre oleaje predominante del oeste y suroeste en las costas de Ecuador

Olas de hasta 1,40 metros y período de 17 segundos marcarán condiciones entre moderadas y agitadas

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que del 17 al 19 de febrero de 2026 se prevé el arribo de un oleaje predominante del oeste y suroeste del Pacífico en la costa continental e insular de Ecuador. El estado del mar se ubicará entre moderado y agitado.

Según el boletín Cod. N°16226_014, el país atraviesa un período de aguaje, lo que incrementa la fuerza del rompimiento de las olas y la probabilidad de corrientes de resaca en zonas de playa y rompientes.

“Mientras dure el aguaje, se recomienda extremar precauciones, ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca”, señala el análisis oficial difundido por la entidad.

Oleaje en Ecuador: condiciones previstas en la costa continental

En el borde costero continental, las olas tendrán una dirección predominante oeste-noroeste y oeste, dependiendo de la provincia. En Esmeraldas y Manabí se estiman alturas mínimas de 0,50 metros y máximas de 1,00 metro.

Para Santa Elena-Guayas, la proyección es de entre 0,50 y 1,10 metros, con dirección oeste-suroeste y suroeste. En El Oro, en cambio, las alturas oscilarán entre 0,40 y 0,70 metros, con predominio oeste-noroeste.

El período del oleaje será de 17 segundos, un factor que puede intensificar la energía del mar en zonas de rompiente. Durante estos días, el estado previsto es de mar moderado a agitado en toda la franja continental.

Galápagos: alturas mayores y mar agitado

En el borde costero insular, al oeste de Galápagos, las olas podrían alcanzar entre 0,90 y 1,40 metros, con dirección oeste-suroeste y oeste. En el sur del archipiélago se estiman alturas de 0,80 a 1,40 metros.

El estado del mar también se mantendrá entre moderado y agitado en la región insular, de acuerdo con el modelo numérico ECMWF citado como fuente técnica del boletín.

El Inocar exhortó a la ciudadanía y a los navegantes a mantenerse informados a través de sus canales oficiales. “Se exhorta a la ciudadanía y a los navegantes a mantenerse informados”, puntualiza el documento.

Condiciones del mar: niveles de amenaza

El boletín detalla los niveles de amenaza asociados al comportamiento del mar. En condición “moderado”, se registra presencia de oleaje mayor a lo normal. En estado “agitado”, el nivel de amenaza aumenta por la presencia de olas medias y altas con mayor energía, posible ascenso del nivel del mar y corrientes de resaca en rompientes. La categoría “muy agitado” implica peligro por la conjunción de olas altas, mayor energía y aumento del nivel del mar asociado al aguaje máximo y períodos altos.

