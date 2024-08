Los impasses entre Álvarez y Chóez datan desde el caso tablets: "Usted me odia"

Los impases entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la concejal Ana Chóez se evidenciaron antes de la denuncia de violencia política de género presentada por Chóez. La edil socialcristiana presentó la denuncia el 26 de agosto ante el Tribunal Contencioso Electoral, alegando violencia política de género por parte de Álvarez.

Alcaldía de Guayaquil detiene entrega de tablets y lleva el caso a Fiscalía Leer más

El origen de los impases se remonta a una sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2023, en la que se discutió el caso de las tablets comercializadas en la bahía. La Fiscalía General del Estado había iniciado una investigación tras una denuncia de la administración de Álvarez.

Durante esa sesión, Chóez le recordó al alcalde Aquiles Álvarez que era la Fiscalía quien decidía a quién investigar o llamar a rendir versión y que ella, aunque trabajó para la Dirección que llevaba a cabo el proceso de compra y entrega de las tablets, no tuvo mayor injerencia a nivel administrativo.

LA VINCULÓ AL CASO TABLETS

Álvarez respondió a las declaraciones de Chóez, aclarando que ella sí había sido parte del proceso relacionado con las tablets y, por lo tanto, también debía ser llamada a rendir versión. En sus declaraciones, Álvarez dijo: "Yo enviaré un escrito al fiscal sugiriendo que la llame a rendir versión, porque usted era asesora de la dirección y en la cooperativa Reinaldo Quiñónez se jactó de entregar unas tablets que hoy están en la bahía vendiéndose con el logo de la Municipalidad. Si usted estuvo en la DASE y trabajó con Jorge Acaiturri, quien lideraba el programa, debería saber cuál era la trazabilidad de las tablets."

DASE: “Hubo control, dimos tablets a la lista que dio Educación" Leer más

Después de esta intervención, Álvarez afirmó que no volvería a confrontar a Chóez ni a sostener discusiones con ella, alegando que la concejal estaba influenciada por el "odio". Esto quedó evidenciado en otra sesión del Consejo de Guayaquil, cuando Chóez pidió aclaraciones sobre un tema y el alcalde la interrumpió para insinuar que solo buscaba discutir.

"No, más respuestas no puedo dar. Lo único que voy a decir es que no voy a caer en discusiones. Se lo dije en mi despacho: nunca más voy a volver a discutir con usted. Está así por el tema de las tablets; tengo entendido que ya fue a rendir versión. Entonces, obvio, usted me odia y eso la nubla."

Solo en Narnia🇪🇨 cuando les dicen q no hacen nada (vagas) o q tienen que ir a rendir versión en la fiscalía, lloriquean y son tan #Caretablas q demandan por “violencia política de género”



Duro la tiene Aquiles con quienes se creían dueños del @alcaldiagye.pic.twitter.com/zQDFY8C8Yy — Ismael Ulloa (@IsmaelUlloaEc) August 27, 2024

UNA DENUNCIA CON DOS FECHAS

Alcaldía de Guayaquil detiene entrega de tablets y lleva el caso a Fiscalía Leer más

En la denuncia, Chóez refiere que dichos actos de violencia política de genero se registraron en la sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2023, donde se discutió el tema de las tablets. El segundo evento ocurrió durante la sesión del 9 de mayo de 2024.

RELACIONADAS Ana Chóez rindió su versión en Fiscalía por el caso de tablets

En la denuncia, Chóez también señala que ha sido excluida sistemáticamente de las transmisiones en vivo de las sesiones del consejo, lo que considera una limitación a su derecho de expresión. La concejal argumenta que ha recibido un trato discriminatorio y perjudicial en comparación con otros ediles, creando un ambiente hostil que afecta el ejercicio de sus funciones.

Además, Chóez acusa a Álvarez de realizar acusaciones públicas sin fundamento y de comentarios denigrantes, que considera una forma de intimidación. En su denuncia, solicita que se determine el accionar del alcalde como una infracción electoral grave, que se le imponga una sanción de 60 salarios básicos unificados, y que se le destituya de su cargo, con suspensión de derechos políticos por cuatro años. También exige disculpas públicas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!