José Jouvín dice que el IESS debe 100 millones de dólares a Solca Guayaquil

José Jouvín, presidente del Consejo Directivo Nacional de Solca, habló este 27 de junio de 2024 sobre los recursos que adeuda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por lo que en Guayaquil ya no se atienden derivaciones de nuevos pacientes.

Jouvín se refirió a un mensaje que le remitió Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS tras la solicitud de pago. “Ayer (26 de junio) me envía un mensaje, que una vez que me paguen los 4 millones de dólares, que en efecto ayer los pagaron, si yo no levantaba la medida me enviaba a la Contraloría. Es es una amenaza. Yo le he respondido que la ignorancia es atrevida porque Solca tiene todos los años un examen de la Contraloría y hasta la fecha no ha tenido una glosa”, aseguró en una entrevista en el medio digital Un café con JJ.

#URGENTE: El presidente del Consejo Directivo de Solca, José Jouvín, denuncia que el titular del @IESSec, Eduardo Peña, lo amenazó con "enviarle a la Contraloría" por suspender la atención a nuevos pacientes derivados por la deuda de $ 100 millones con esa entidad de salud. pic.twitter.com/dUc0VP4nyx — Un Café con JJ (@UnCafeConJJ) June 27, 2024

Solca tiene siete núcleos, cada una es autónoma y tiene su respectiva administración. La deuda a Solca Quito es por 120 millones de dólares. Pero el IESS le debe a los siete, precisó Jouvín.

“A nosotros nos deben 100 millones de dólares, desde el año 2023. Cuando él (Peña) asume la presidencia teníamos de deuda 60 millones. La administración anterior hizo un esfuerzo y nos pagó. La deuda que él (Peña) genera es de 40 millones, que no nos paga desde enero del presente año”, detalló.

Pero Peña, al ser el actual presidente del ente de seguridad social, debe responder por toda la deuda, dijo. Hasta la fecha el IESS debe a los siete núcleos alrededor de 300 millones de dólares.

Solca Guayaquil no atiende nuevos pacientes

Jouvín hizo una aclaración: “No hemos suspendido las atenciones, lo que hemos hecho es recortar las atenciones a nuevos pacientes porque no tenemos inventarios. Los pacientes que ya iniciaron un tratamiento tienen que ser respetados, sino sería un crimen. Hemos reducido, no hemos suspendido”.

Explicó que no se reciben nuevos pacientes derivados del IESS. Pero para casos particulares “veo como arreglo”, precisó.

Jouvín solicitó que se cumpla el plan de pagos que el propio Peña prometió para saldar la deuda. Pidió al IESS que se le envíe por escrito en un correo el monto y la fecha para le próximo pago porque le preocupa que no cumplan.

De esos 100 millones de deuda a Solca Guayaquil, alrededor de 85 ya están auditados, por eso recibieron la transferencia de los 4 millones. Jouvín pide que se auditen el resto de facturas porque las derivaciones las siguen enviando.

