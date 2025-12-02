HealthBird: Contraloría analizará polémico contrato del Gobierno de Daniel Noboa

En respuesta a un pedido del correísmo, la Contraloría anunció el inicio de una verificación preliminar del contrato público

El expresidente del IESS, Edgar Lama (centro), aprobó el pasado 13 de noviembre el inicio de una millonaria contratación para mopdernizar el Sistema de Administración y Gestión en Salud (SAGS)

La Contraloría General del Estado iniciará una verificación preliminar del polémico contrato entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y la empresa estadounidense HealthBird, a la cual el régimen le confía proyectos tecnológicos en el sector de la salud.

Así lo informó la asambleísta del correísmo Viviana Veloz quien, a través de su cuenta de oficial de X, compartió el oficio de respuesta de la secretaría de la Contraloría General del Estado a su solicitud de examen especial al contrato con HealthBird.

"La Subcontralora de Auditoría Encargada ha dispuesto a la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Social de este organismo efectúe una verificación preliminar sobre los aspectos referidos en el oficio que contesto (el pedido de examen especial al contrato con HealthBird)", señala el documento.

No hay presencia física de HealthBird en su dirección en Estados Unidos. En Quito, la firma está en consolidación, pues recluta personal local.



El correísmo pide celeridad en la fiscalización del contrato con HealthBird

Pese a la respuesta de la Contraloría, la asambleísta Veloz cuestionó que solo se haga una verificación preliminar de este contrato que, según sostuvo a través de un mensaje en sus redes sociales, no soluciona los graves problemas que el sector salud enfrenta.

"Una verificación previa no basta, frente al problema de la salud. Un contrato millonario, lleno de opacidad, exige control inmediato. Están en juego los recursos de trabajadores, jubilados y la vida de la gente. Seguiré fiscalizando", acotó la legisladora.

HealthBird y su opaco rastro que la trajo hasta el Gobierno de Daniel Noboa

Aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa confía proyectos tecnológicos en el área de salud, HealthBird en realidad es una startup estadounidense que, de acuerdo a una visita hecha por Diario EXPRESO a su dirección registrada en Miami, Estados Unidos, ni siquiera aparece.

En la visita hecha por este Diario se pudo constatar que la HealthBird ya no funciona ahí. Empleados de las empresas que hoy ocupan el inmueble afirmaron que la empresa se habría mudado hace más de un año, aunque no existen datos públicos sobre su nueva sede.

La cámara de EXPRSO apenas pudo registrar un vehículo en aparente abandono que conserva un sticker con el nombre de la compañía. Sin embargo, tampoco hubo respuestas sobre el automotor ni si pertenecería a algunos de los trabajadores de HealthBird.

Las oficinas de HealthBird, según el registro de su dirección. JOSÉ LUIS CALDERON/EXPRESO

