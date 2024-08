Guarderas alerta a Fantoni sobre el fin de funciones de los vocales del CNE

FIN DE PERIODO DIANA ATAMAINT Y VOCALES DEL CNE.



He detectado un motivo legal ineludible por el que estas autoridades no podrán quedarse en las próximas elecciones.



Por lo cual, he tomado acción de alertar de ello al #CPCCS, #CNE y sus suplentes.



No pueden prorrogarse en sus… pic.twitter.com/avbxap2AUg