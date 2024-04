Fiscalización calificó solicitud de juicio contra Juan Zapata

Con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó este 17 de abril de 2024 la calificación del pedido de juicio político presentado por el legislador Carlos Vera Mora en contra del exministro del Interior, Juan Zapata.

La moción para calificar la solicitud la hizo el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Lenin Rogel.

El socialcristiano Vera Mora, proponente del juicio, dijo que Zapata, exministro del Gobierno de Guillermo Lasso, incumplió sus funciones al no haber ejecutado todo el presupuesto que tenía su Cartera de Estado. Ejecutó menos del 30% y eso derivó en el asesinato de muchos policías, argumentó.

"Básicamente porque no se les proporcionó la logística necesaria, muchos ecuatorianos de diferente nivel asesinados, porque no se pudo dar la seguridad adecuada, eficaz y eficiente", criticó. Considera que si la administración de Zapata tomaba las medidas adecuadas, posiblemente, Ecuador no se encontraría en la situación de inseguridad actual. "Por eso la responsabilidad política de Zapata es alta".

Adelantó que en el proceso de enjuiciamiento político, visibilizará las cosas que se pudieron hacer, pero no ocurrieron por la omisión de Zapata. Además, añadió que el exfuncionario también tendría responsabilidad por los asesinatos de actores políticos, como del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

"Todos los asesinatos que fueron ejecutados en el Gobierno anterior, y en particular el caso de Villavicencio, que contaba con seguridad oficial a partir de las amenazas que había recibido, es una inacción que recae en una responsabilidad, en particular de su ministro del ramo", acusó.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, destacó que debido a los asesinatos este proceso de enjuiciamiento resulta uno de los más importantes.

Plazos del juicio

La Comisión notificará a las partes este 17 de abril y a partir del 18 corre el plazo de 15 días para que presenten las pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales de cargo y descargo.

Después de ese tiempo, viene la etapa de comparecencias que dura 10 días. Todo el proceso durará aproximadamente 45 días y el siguiente pedido de juicio político que conocerá la Comisión será el presentado en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

