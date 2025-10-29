Tribunal niega recurso de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Pujilí

Tribunal ratificó la medida contra el alcalde José Arroyo por presunto peculado en adjudicación de obras

El 28 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un Tribunal rechazó por unanimidad el recurso de apelación de previsión preventiva para los 10 procesados por presunto peculado. Entre los procesados se encuentra José Arroyo, exalcalde de Pujilí, cuya prisión preventiva quedó ratificada.

Según la FGE, La decisión busca garantizar que el proceso penal avance sin riesgo de obstaculización ni fuga de los acusados. Desde la Fiscalía señalaron que la gravedad del presunto delito prevalece sobre los argumentos personales presentados.

Antecedentes y medidas legales especiales

Recordemos que el 9 de agosto, la Sala de Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha ordenó la prisión preventiva para los procesados, al igual que Arroyo que enfrenta un proceso por presunto peculado en la adjudicación de obras públicas del cantón.

La medida incluyó la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El tribunal consideró que la detención era “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar el desarrollo del proceso.

Defensa del alcalde y postura del tribunal

A pesar de esto, la defensa presentó informes médicos que señalaban enfermedades y cuadros de ansiedad del alcalde. También resaltaron su rol en el cuidado de familiares y solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aclaró que “existen elementos de convicción graves que impiden dar prioridad a aspectos personales frente a la gravedad del presunto delito”. Por ello, la prisión preventiva fue modulada para que el SNAI garantice la atención y cuidado del alcalde.

La Fiscalía pidió fecha para la audiencia de vinculación contra cuatro personas, incluida Sairi David Anrango Farinango, alterno de la asambleísta Pamela Aguirre, por presunto terrorismo en el caso Los 12 de Otavalo.



Más información: https://t.co/gMAoHEkVBV pic.twitter.com/iEaTi1t9as — Diario Expreso (@Expresoec) October 29, 2025

Lugar de detención y solicitudes especiales

En consecuencia, el juez dispuso que José Arroyo no sea ingresado en una cárcel común y se evaluaron centros especiales. Se consideró la Cárcel 4 de Quito u otras instalaciones que eviten afectaciones físicas y psicológicas durante la detención.

Asimismo, la defensa solicitó que cumpla prisión en el Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Casa de Confianza, en Chillogallo. Argumentaron que su género y antecedentes de abuso en la minoría de edad requieren atención especial por parte del SNAI.

Reacciones políticas y tensiones en Pujilí

Pujilí: Movimiento indígena y sectores sociales ratifican continuidad del paro Leer más

Por otro lado, el 12 de agosto, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, hizo un llamado a la unidad y al respeto de los derechos humanos en el cantón. Reafirmó que “José sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. No somos nadie para sentenciar, eso le corresponde a la justicia”.

La autoridad también criticó la ausencia de concejales en sesiones clave y cuestionó la convocatoria durante marchas. “¿Cómo iban a asistir si había una marcha? ¿No era previsible que fueran agredidos?”, expresó Tibán, señalando la tensión local.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí